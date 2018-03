El PSOE lamenta que el PP haga un parque accesible al que a los niños les será difícil entrar por los bordillos

Díaz: “Exigimos al alcalde que suprima cuanto antes las barreras en este parque y que el próximo que haga sea verdaderamente accesible”





ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha lamentado que el equipo de gobierno del Partido Popular haya dotado el parque infantil de la plaza Gaudí de juegos accesibles para niños que se desplazan en silla de ruedas o con bastones y “que, sin embargo, no haya reparado en que, debido a la altura de los bordillos, tienen muy difícil entrar ya que sólo se ha previsto una acceso sin barreras arquitectónicas”.

“No todo vale para hacerse una foto” -ha señalado Pedro Díaz- “y por eso, exigimos al alcalde que suprima cuanto antes las barreras arquitectónicas construidas en este parque y que el próximo que haga sea verdaderamente accesible”, ante el anuncio desde el PP en el Ayuntamiento de una intervención similar en el parque de la Plaza Madres de Mayo.

Según el responsable socialista, “el parque sólo cuenta con un acceso sin bordillo, lo que obliga a estos niños a tener que desplazarse alrededor de todo su perímetro para llegar a la entrada en la que no se ha construido ningún desnivel”.

A su juicio, “esto no sólo demuestra la falta de sensibilidad y empatía del PP hacia estos niños y sus familias, sino que confirma, una vez más, el nulo interés del alcalde en ir transformando Almería en una ciudad verdaderamente accesible, ya que, lo cierto es que en este primer parque, supuestamente adaptado, los bordillos que lo rodean no están a ras de la calzada, lo que entraña una gran dificultad para niños y niñas con diversidad funcional”.

Construidos a propósito

En su opinión, “esto mismo sucede en muchos parques de Almería, pero es especialmente grave que ocurra en uno donde el equipo de gobierno del PP ha invertido 80.000 euros y en el que, además de instalar nuevos juegos infantiles, se ha realizado una obra específica para renovar las aceras y zonas ajardinadas”.

En este sentido, ha puesto de relieve el hecho de que “los bordillos, con una altura insalvable para personas que se desplazan en silla de ruedas o que utilizan bastones, no es que ya existieran antes de acondicionar el parque, sino que se han vuelto a construir, con motivo de la instalación de estos juegos adaptados, al mismo tiempo que se realizaban algunas mejoras en las aceras y en las zonas verdes”. Por eso, el concejal del PSOE se ha preguntado “si es preciso recordar al alcalde que la primera norma de un parque pretendidamente accesible es que carezca de barreras arquitectónicas”.

Para el concejal socialista “es difícil entender que se lleve a cabo semejante proyecto y que ningún mandatario del equipo de gobierno del PP haya reparado en el hecho de que estos niños no podrán entrar al parque por sí mismos o que lo harán con grandes dificultades, debido a algo tan simple como la altura de los bordillos”, ha enfatizado.

“Si estos son los criterios de accesibilidad que aplican los concejales populares a un parque accesible, no queremos imaginar los que utilizarán para el resto de actuaciones urbanísticas que lleva a cabo el Ayuntamiento, lo que explica los grandes problemas de movilidad que muchas personas tienen para desplazarse por cualquier calle de la ciudad en todos los barrios de Almería”, ha añadido finalmente.

Almería, 29 de marzo de 2018