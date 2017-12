El PSOE exige al alcalde “que se deje de mentiras en servicios sociales” tras constatar un gasto cada vez menor

Un informe de expertos señala, a partir de datos oficiales, que el PP ha pasado de invertir 76,89 euros por habitante en 2015 a 66,89 en 2017





ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Manuel Vallejo, ha exigido al alcalde “que se deje de mentiras cuando habla de servicios sociales porque miente, y lo hace descaradamente, cuando asegura que los presupuestos en vigor son los más sociales que uno pueda imaginar y resulta que la realidad constata que el PP invierte año tras año cada vez menos en materia social”. Y es que, según ha desvelado a partir de un informe anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado a partir de los datos oficiales facilitados por el propio Consistorio, “el gasto real en ese apartado ha pasado de 76,89 euros por habitante en 2015 a 66,89 euros en 2017, muy lejos en ambos casos de los 100 euros que se tendrían que dedicar para tener un Ayuntamiento que pueda ser calificado de excelente en este tema trascendental”.

Vallejo ha explicado que esa reducción en la inversión presupuestaria en materia social por parte del equipo de gobierno del Partido Popular durante el actual mandato se traduce en que en 2015, dedicaron 76,89 euros por habitante; en 2016, la cifra se rebajó a 74,55 euros y se reflejó así en la liquidación del presupuesto municipal y, por último, en 2017, la propia previsión trasladada por el Ayuntamiento, a falta de conocer la ejecución definitiva de las cuentas de este año, era gastar 66,89 euros por habitante.

Con esa realidad sobre la mesa, desde el PSOE han lamentado “que el alcalde y los concejales del Partido Popular no estén a la altura para dar respuesta a las necesidades en el ámbito social que hay en la capital” y “que se evidencian en que prácticamente 4 de cada 10 almerienses está en riesgo de exclusión social y cerca de 20.000 no tienen un puesto de trabajo”.

Para luces sí que hay dinero

“No podemos decir lo mismo, sobre que el alcalde y los concejales del PP no están a la altura, cuando de lo que hablamos son de gastos para deslumbrar a la ciudadanía como cohetes, luces y fuegos artificiales”, ha proseguido Manuel Vallejo. Para ilustrar esa afirmación, desde el PSOE han recordado “los 250.000 euros que el Partido Popular ha dedicado al alumbrado por Navidad de la ciudad, una cantidad que ha aumentado en un 31 por ciento con respecto al año pasado mientras que la dedicada a servicios sociales ha descendido en un 14 por ciento y que, además, ya apuntan que se podría volver a incrementar para el año antes de las elecciones”.

Por otro lado, el edil socialista también ha querido matizar que, dentro de la insuficiente inversión en el apartado social, “resulta que en el PP están muy equivocados cuando, en muchas ocasiones, entienden esas políticas sociales como acciones de beneficencia o eventos sociales y no como actuaciones transversales, coordinadas entre diferentes áreas del Ayuntamiento, que puedan transformar realmente las duras situaciones por las que atraviesan muchas familias”.

Sinergias con entidades sociales

En ese sentido, el PSOE ha puesto el foco en el hecho de que el equipo de gobierno “tiene que empezar a descargar de responsabilidad a aquellas organizaciones sociales que sí que están llevando a cabo en esta ciudad verdaderas políticas sociales como pueden ser, entre otras, Unicef, Cruz Roja, Almería Acoge o La Obra Social de La Caixa”. “Es momento de que el Ayuntamiento aproveche el buen hacer y experiencia de estas entidades, más allá de para acudir a las presentaciones de sus proyectos, para crear sinergias con ellas y que estas puedan encontrar en el trabajo municipal un aliado mucho más potente para combatir los problemas sociales de los almerienses”, ha subrayado.

Cómo llegar a la excelencia

Tras este análisis de la gestión en el apartado social que hace el PP en el Ayuntamiento, Vallejo ha lamentado que Almería, a diferencia de municipios andaluces como Baza o Granada, “esté lejos de ser calificado a nivel nacional como un ayuntamiento excelente por parte de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales”.

Para serlo, ha concretado, “se debería de ir incrementando el gasto anual en este apartado; dedicar al menos el 10% del dinero contemplado en los presupuestos municipales a servicios sociales y, además, alcanzar una inversión en los mismos de 100 euros por habitante y año”.

En 2017, según han recordado desde la bancada socialista, el Partido Popular solamente destinó unos 3 millones de euros propios, dentro de un presupuesto municipal de casi 183 millones, a actuaciones dentro de políticas sociales. Esa cantidad se explica conociendo que, de la cifra total de 13,8 millones consignados al área municipal encargada de políticas sociales, hasta 8,1 millones provienen mayoritariamente de subvenciones de la Junta de Andalucía y otros 2,6 millones se gastan en su totalidad en el pago de nóminas de personal.

