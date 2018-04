El PSOE de Roquetas acusa al PP de querer “vender humo y propaganda” con los PGE

El portavoz socialista ha respondido al diputado, Juan José Matarí, asegurando que “no hay nada que celebrar” y considerando que “estos siete años de Gobierno del PP han sido siete años perdidos para Roquetas”



Manolo García

ROQUETAS DE MAR.- El Partido Socialista de Roquetas de Mar ha lamentado la falta de inversiones para el municipio en los Presupuestos Generales del Estado “por mucho que el diputado popular Juan José Matarí, quiera vender humo y propaganda”, ha asegurado el portavoz socialista, Manolo García.



Para García “la realidad es que estos siete años de Gobierno del PP han sido siete años perdidos para Roquetas de Mar, en los que no se ha conseguido ni el tercer carril, que ya empezó a diseñar el Gobierno de Zapatero, al igual que la comisaría de Policía Nacional; ni tenemos nuevo cuartel de la Guardia Civil, por mucho que ahora lo intente tapar Gabriel Amat regalando a Interior un edificio como el Centro de Servicios Sociales que tanto nos costó que se abriera en su día”, ha afirmado el edil socialista.



Una lista de infraestructuras pendientes, a la que el PSOE añade la ampliación de la depuradora, “que sigue sin noticias y que junto a la nula inversión en materia de costas, nos genera un problema medioambiental y compromete el desarrollo sostenible de Roquetas de Mar, y con ello nuestro futuro y nuestro turismo”. También ha citado el nuevo enlace de la Autovía del Mediterráneo, “tan anunciado por el alcalde en todos estos años y que únicamente ha recibido pequeñas partidas a cuentagotas para continuar con los estudios que ya se iniciaron con el Gobierno socialista”.



“Nos engañan con partidas que no gastan o que son insuficientes para que se lleven a cabo las obras que anuncian. ¿Qué va a hacer el PP en el tercer carril de la A7 con la partida de los Presupuestos, si no da ni para hacer un proyecto?”, se ha preguntado el portavoz socialista. “Lo único cierto es que el PP debería haber terminado con las colas de acceso desde la A7 a la variante desde hace tiempo y en 7 años no ha hecho nada y sigue habiendo colas”, reprocha Manolo García a Juan José Matari, sobre el que asegura que “vive más en Madrid inmerso en la fontanería del PP en Génova, que hace aguas por todos lados, que luchando y defendiendo los intereses del municipio en el que asegura residir”



Para el PSOE “en lugar de dar algo a Roquetas de Mar, lo único que ha hecho el Gobierno de Rajoy es llevarse el dinero de los almerienses y los roqueteros, ya que no sólo no invierte prácticamente nada, es que algunas inversiones que debería haber hecho las hemos pagado todos los vecinos y vecinas de este municipio, como el acceso a Aguadulce de la A7”, recuerda Manolo García. El portavoz socialista critica, en este sentido, la “generosidad mal entendida” del alcalde de Roquetas de Mar “que en lugar de defender en los despachos de los ministros que llegue a Roquetas de Mar lo que le corresponde por su tamaño y población, se dedica a gastar dinero municipal en obras que deberían incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, mientras se dejan de prestar servicios que sí son de competencia municipal y por los que nos cobra unos impuestos que son de los más altos de Andalucía”.