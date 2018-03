El PSOE de El Ejido pide al equipo de gobierno explicaciones sobre los presupuestos

Los socialistas ejidenses preguntan al alcalde a qué se debe que a finales de marzo no se tengan noticias todavía de los presupuestos de 2018, que deberían haber sido presentados y aprobados el pasado otoño



José Miguel Alarcón

EL EJIDO.- El PSOE de El Ejido pide al equipo de gobierno que explique a los ciudadanos por qué a las alturas del año que estamos no hay noticias sobre los presupuestos de 2018, que deberían haber sido presentados y aprobados el pasado otoño.



El concejal socialista José Miguel Alarcón considera que "el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, no puede seguir dando largas a los vecinos de este municipio en un asunto tan serio como los presupuestos, que es el dinero con el que vamos a contar este año, porque 2018 va avanzando y ni sabemos nada de ellos ni esperamos saber nada en breve".

Alarcón manifiesta no entender "a qué se debe esta tardanza. Todos sabemos que nuestros presupuestos tienen que ser aprobados en Madrid antes que aquí, porque el Ayuntamiento de El Ejido está intervenido, pero, aún así, está acabando el mes de marzo y no tenemos noticia de ellos, y eso nos parece preocupante porque un municipio como el nuestro no puede paralizarse".



El concejal socialista añade que "el equipo de gobierno demuestra muy poca seriedad y muy poco interés por sus vecinos con esta actitud, aunque, por otra parte, tampoco este retraso nos sorprende, porque no es la primera vez que el alcalde y sus concejales dejan patente que les importan más sus propios intereses que la ciudadanía. Solo hay que ver lo que han hecho con el contrato de la limpieza y la recogida de la basura, o con la subida de las tarifas del agua, para darse cuenta de que no gobiernan pensando precisamente en el bienestar de los vecinos de El Ejido".



José Miguel Alarcón se pregunta si "presentarán estos presupuestos después de que acabe el año para juntarlos con los del año que viene y empezar a hacer obras como locos, como hicieron poco antes de las pasadas elecciones municipales. Porque en eso sí son especialistas, en aparentar que el municipio les preocupa justo unos meses antes de las elecciones, para después olvidarse de él durante los cuatro años siguientes".



El concejal socialista concluye pidiendo al equipo de gobierno "un poco de seriedad en algo tan importante como los presupuestos. Y ya que están tardando tantos meses en presentarlos, cuando lo hagan, que sea de tal manera que tengamos tiempo para estudiarlos, porque es demasiado evidente su falta de respeto hacia el resto de la Corporación y la ciudadanía si presentan los presupuestos medio año después de la fecha en la que tienen que hacerlo y pretenden que la oposición los estudie en dos días. Llama demasiado la atención que no tengan prisa para una cosa y luego la tengan para otra. Sean más sensatos y déjense de juegos, porque gobernar un municipio como El Ejido es algo mucho más serio que intentar dejar en mal lugar a la oposición".