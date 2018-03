El PSOE de Almería logra la rebaja de la basura a parados de 55 años o más sin ingresos

Pérez Navas ve en la adaptación del PGOU ahora la evidencia de que el PP ha ejecutado un urbanismo de intereses y no de cohesión de ciudad



Intervención de Pérez Navas en el pleno

ALMERÍA.- El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha sacado adelante en pleno, por unanimidad, su iniciativa para que se rebaje en un 30% el recibo de la basura a los desempleados de 55 años o más que no cuenten con ingresos y ha exigido al alcalde que, tras esta aprobación que ha contado con su voto a favor, cumpla cuanto antes con esa reducción.



La viceportavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Carmen Núñez, ha defendido que “no hay excusas para negarse a tomar esta medida” y que “el alcalde tiene la obligación moral no solo de levantar la mano y aprobar esta moción hoy, sino de ponerla en marcha lo antes posible para corregir algo que es, a todas luces injusto”.



Esa rectificación no es otra que el hecho de haber aprobado en el pleno de diciembre, a instancias del gobierno del Partido Popular, la reducción en el mismo porcentaje de la tasa de basura a parados de 55 años o más que fueran perceptores del subsidio por desempleo y no superaran unos ingresos anuales no superaran 1,50 veces el Indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), dejando “incomprensiblemente” fuera a quienes, en la misma situación de desempleo y en la misma franja de edad, “ya no cobran ningún tipo de ayuda por desempleo ni tienen ingreso alguno”.



Así las cosas, los socialistas han subrayado que su moción “trata de ponerse del lado de las personas con menos recursos y posibilidades” y acabar con lo que “podríamos decir que es llevar el postureo a su máxima expresión” por parte del Partido Popular. Eso se traduce, según ha explicado la viceportavoz socialista, “en vender que ayudan a un colectivo vulnerable, cuando en realidad se retuercen los requisitos para que el alcance sea lo más limitado posible”.



Esa manera de actuar es, ha remarcado, “todo lo contrario de lo que hicieron con las familias numerosas de más de tres hijos, a las que metieron todas en el saco de una reducción en el recibo de basura sin poner siquiera un límite máximo de ingresos” para poder beneficiarse. “Lo que nos lleva al absurdo de que una familia numerosa con altos ingresos pueda beneficiarse de esta reducción en el recibo de la basura, pero no pueda hacerlo una persona desempleada, con 55 años o más y que ya no tiene ingresos de ningún tipo”, ha sentenciado Carmen Núñez.

Retraso intencionado de un informe

Para “corregir este absurdo”, los socialistas solicitaron por escrito el pasado 12 de diciembre al Órgano de Gestión Tributaria un informe sobre el impacto económico que tendría la medida planteada desde el PSOE en las arcas municipales. Un informe, que desde el gobierno municipal del Partido Popular, “se han preocupado en dilatar en el tiempo tres meses para que nos les dejara en evidencia antes de emitir el recibo de la basura este año”.

Núñez, que ha invitado a consultar el registro oficial de peticiones al concejal popular que ha mentido durante el pleno sobre los plazos en los que se requirió el mismo, ha detallado que el documento señala que la propuesta socialista finalmente aprobada “solo supondría al Ayuntamiento dejar de ingresar entre 175.000 y 200.000 euros anuales”. “Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento recaudó en 2017 unos 12,4 millones de euros en concepto de basura, unos 2,4 millones por encima de la estimación inicial que se tenía, estaríamos hablando de dejar de recaudar apenas un 1,4% menos”, ha enfatizado.



Con las cifras sobre la mesa, desde el PSOE han considerado evidente que el alcalde “no tiene excusas para adoptar esta medida”, de la misma forma que “no hay excusas para abordar algo que venimos solicitando de forma insistente, que es una revisión general de la fiscalidad municipal que acabe con los criterios partidistas y las ocurrencias del PP y permita, no que recaudemos menos en el Ayuntamiento, pero sí hacerlo de una forma más justa y más progresiva”.



Precisamente esa comisión de expertos, con la que se revise la fiscalidad municipal para que quienes tengan más, paguen más y que, por el contrario, paguen menos aquellos que cuentan con menos recursos, ha sido la respuesta dada por parte de la viceportavoz socialista a un equipo de gobierno que se ha puesto a la defensiva ante la propuesta del PSOE y se ha centrado en relatar “un barullo” de cifras incomparables -porque no atendían a la misma realidad- sobre la fiscalidad en otras ciudades andaluzas.



PGOU

Con respecto a otros puntos tratados en el último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento, los socialistas se han abstenido en el acuerdo de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Almería (PGOU) de 1998 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).



El portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, ha explicado que el actual PGOU está a punto de cumplir 20 años y es, de esa manera, “el más antiguo, arcaico y desfasado de toda Andalucía”. “¿Por qué no se ha aprobado un nuevo PGOU?”, se ha cuestionado el socialista, antes de responder que “por falta de constancia e interés” por parte del Partido Popular que, durante años, ha sostenido que no se necesitaba PGOU nuevo y ha basado el desarrollo urbanístico de la ciudad “en modificaciones puntuales, para resolver problemas particulares pero no estructurales, y convenios urbanísticos”. En ese sentido, ambas prácticas no han promovido un desarrollo urbano sostenible y la cohesión de la ciudad, según han denunciado los socialistas.



Así se ha actuado hasta que el Ayuntamiento ha planteado, finalmente, un nuevo PGOU que es “difícil de aprobar por las contradicciones en las que cae”. “Potencia una ciudad sin cohesión, con construcción sin ton ni son y crecimientos urbanísticos desmesurados, y que no prima lo lógico, que es cohesionar la ciudad y los barrios antes de seguir expandiendo al ritmo que se pretende”, ha añadido. “Han tenido una trayectoria de bandazos -en referencia a los equipos de gobiernos del PP en la ciudad- y, mientras tanto, no se ha aprovechado la oportunidad que se daba de adaptación a la LOUA”, ha explicado.



Según ha remarcado Pérez Navas, se ha perdido la opción de esta adaptación – que estaba contemplada hasta 2007- durante años y el hecho de que ahora se plantee tiene que servir, según los socialistas, para “dar una seguridad jurídica que no existe” en estos momentos y para terminar “con 11 años sin poder tramitar ninguna modificación importante, con lo que se ha perdido suelo para incrementar dotaciones, para vivienda protegida, etc.”.



A partir de ahí, el portavoz socialista ha mostrado su deseo de que “esta adaptación que se trae sea un tema técnico y no contenga ninguna otra cuestión, algo que veremos con los informes sectoriales de cada administración” que se tienen que emitir al respecto dentro de la tramitación que queda por delante.



Asimismo, ha dejado claro que en este asunto la Junta de Andalucía actúa con la máxima lealtad en su relación con las administraciones locales en la aprobación de sus planes de ordenación urbana como demuestra “que Cádiz tenga su PGOU aprobado desde 2011; que Granada lo tenga adaptado desde 2009, al igual que Córdoba; que Huelva lo tenga adaptado desde 2011 o que Sevilla tenga nuevo PGOU desde 2006. Por su parte, Málaga tiene nuevo PGOU desde 2011 y Jaén, nuevo PGOU desde 2014, que ahora está suspendido”.



“La única ciudad que llega tarde es Almería, que no había planteado esa adaptación. Y el relato de actuación evidencia una forma de gobernar por parte del PP de un urbanismo rápido y fácil que quiere beneficiar nuevas construcciones y no se vuelca en cohesionar una ciudad, con sentido común, que es lo que piden los almerienses”, ha concluido.



Tasas agricultura y Mercado Central

Por otro lado, desde la bancada socialista han votado a favor de la exención del pago de tasas por licencia urbanística para invernaderos, aunque después de que el concejal Indalecio Gutiérrez haya conseguido que el alcalde asegurara públicamente que, además de en nuevas construcciones, también se aplicará en los casos de modernización de las instalaciones agrícolas.



Se trata este de un aspecto fundamental ya que esa es la mayor petición de los agricultores en estos momentos frente a la posibilidad de poner en marcha nuevos invernaderos, fuertemente condicionada por la limitada superficie disponible.



Esa duda, trasladada por parte de las propias organizaciones agrícolas a los socialistas, se ha visto reforzada por los planteamientos públicos del alcalde, en los que solamente se había mencionado hasta ahora esta exención vinculada a las nuevas construcciones.

Los socialistas también han respaldado la rebaja de las tasas mensuales con carácter general a los comerciantes del Mercado Central puesto que, como ha explicado la viceportavoz socialista, Carmen Núñez, “siempre hemos exigido que se aliviara la presión fiscal a los comerciantes”. Pero ha recordado que la medida, lamentablemente, llega tarde para aquellos que desde 2012 han tenido que cesar su actividad ante la disminución en las ventas y la dificultad para hacer frente al pago de las elevadas tasas.



A partir de ese punto, ha subrayado “que lo que no respaldamos es la tomadura de pelo a los comerciantes que abren por las tardes, a los que se les dijo –por parte del alcalde- que se les bajaría la tasa un 50% cuando, en realidad, se pensaba bajar un 20% a todos y un 30% a los que abren las tardes”.



“Mal comienzo es el engaño para dinamizar el Mercado Central y el centro. El éxito de la apertura del Mercado por las tardes va a ser lento y requiere de esfuerzo de los comerciantes, por lo que es lamentable que les tomen el pelo con juegos de palabras. Si hablamos de una rebaja de tasas para subsistir es porque el Mercado ha caído en el letargo, y deberían de reflexionar sobre sus errores”, ha añadido Núñez.



Por ese motivo, ha terminado su intervención exigiendo al equipo de gobierno del PP “que reaccione y saque del cajón la moción socialista de agosto de 2016 en la que proponíamos no una, sino 17 medidas, para reactivar los mercados de abastos de la ciudad”.

Almería, 26 de marzo de 2018