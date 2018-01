El PSOE de Albox critica el nuevo formato de la cabalgata que reduce recorrido y prohibe las carrozas de asociaciones

Las tradicionales carrozas que los diferentes colectivos y asociaciones hacían para posibilitar la participación de los más pequeños también han sido prohibidas por Torrecillas



Los Reyes Magos reducen su recorrido por Albox

ALBOX.- El PSOE de Albox ha criticado el nuevo formato de la Cabalgatra de los Reyes Magos, del que dice es una "nueva imposición del alcalde Torrecillas", ya que muchos niños y niñas del Barrio Las Tejeras, y de muchas zonas de La Loma, se quedarán sin ver a los Reyes Magos porque el recorrido es extremadamente corto. Además las tradicionales carrozas que los diferentes colectivos y asociaciones hacían para posibilitar la participación de los más pequeños también han sido prohibidas por el primer edil.

Nota de prensa

Lo más sagrado de una familia y de una sociedad son sus niños y niñas. Jugar con su ilusión y sus creencias no es lo más adecuado para fomentar valores de solidaridad, compañerismo y superación. Por eso, cambiar los reglas del juego en algo que tantos niños/as ya esperaban, como es la Cabalgata de Reyes, no parece muy educativo, ni entendible, y más cuando obedece a razones espurias que sólo Torrecillas conoce.

Nos cuesta mucho lanzar este comunicado en estas fechas donde lo que tiene que primar es la fraternidad y la vida en familia y amigos, pero se hace necesario denunciar una nueva cacicada del Alcalde de Albox.

Con el nuevo recorrido planteado (salida en C/Monterroel y llegada a Plaza San Francisco) se ven perjudicados ni más ni menos que los usuarios de la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas “Francisco Pérez Miras”, que con tanto anhelo esperaban la llegada de los Reyes Magos para transmitirles sus deseos; a los niños/as del Barrio San Antonio, ya que el inicio del recorrido apenas toca el Barrio Alto; y a los niños/as del Barrio Las Tejeras, Calle Rulador y varias zonas más de La Loma. Es decir, tras muchos años de Cabalgata donde ésta ya se había consolidado como una fiesta para el pueblo de Albox en su conjunto, aparece una nueva ocurrencia del Alcalde, que todo lo quiere “tocar”, para tirar por los aires algo que funcionaba y dejar sin opciones a mucha gente. Si este año se incorporan a la Cabalgata los chicos/as de las Escuelas Municipales de Zumba o Gimnasia Rítmica, lo cual aplaudimos, y no pueden aguantar un recorrido tan largo, hubiera sido bastante fácil haber diseñado dos partes: una en la que estuvieran los chicos/as de las Escuelas Municipales y otra en la que no, pero al menos no se hubiera privado a las zonas más desfavorecidas de Albox de ver a sus queridos Reyes Magos.

En el mismo sentido, no compartimos de ninguna manera la decisión de prohibir a las asociaciones y colectivos, que durante tantos años preparaban sus carrozas para este esperado momento, de participar este año. Cuando, como siempre, se han acercado al Ayuntamiento para conocer los detalles de la organización de la Cabalgata, se han encontrado con un portazo en la puerta; con un NO inquisidor que todavía no han acertado a digerir. Y para mayor incredulidad, muchos de esos niños/as que preparaban y luego salían en las carrozas, tampoco van a poder subirse en las alquiladas por el Ayuntamiento porque el espacio va a ser limitado. Aplaudimos, de nuevo, que aparte de las carrozas de los Reyes Magos se hayan alquilado tres más para mayor lustre de la Cabalgata y para facilitar la participación de más personas, pero no entendemos que esto haya ido en detrimento de lo otro. Esto va a impedir que muchos niños/as pasen unos momentos inolvidables junto a sus padres, vecinos y amigos mientras engalanan las carrozas que iban a compartir con el resto de vecinos de Albox.

Y todo estos desagravios, tras haber pasado la vergüenza a propósito del Belén que la Asociación de Amigos de los Reyes Magos no ha podido brindar al pueblo de Albox por no haber podido llegar a un acuerdo con Torrecillas. El trato humillante, como en todo lo que emprende, que el Alcalde ha tenido con esta Asociación y sus integrantes, es algo de lo que tampoco se puede sentir uno orgulloso.

Podríamos seguir con decenas de ejemplos de cómo Torrecillas ha limitado, cuando no impedido, el desarrollo de varias iniciativas comerciales que iban a ayudar a dinamizar la vida del pueblo, pero esto ya será objeto de próximos comunicados.

No queremos terminar sin dar la enhorabuena al Área de Cultura, cuyos técnicos/as han hecho un esfuerzo encomiable para que todas las actividades programadas estén saliendo muy bien, robando momentos a la familia que en muchos casos, como bien sabemos algunos, son difíciles de recuperar.

También deseamos a los todos los albojenses que los Reyes Magos se porten excelentemente con ellos, y que el carbón no llegue por estos lares.