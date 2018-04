El PSOE considera los PGE “una oportunidad perdida” para que el alcalde hubiera defendido la capital

Pérez Navas reclama que los 5 millones con los que el Gobierno del PP piensa “hacer caja” con la baja del paso a nivel de El Puche se inviertan en la ciudad



ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha manifestado hoy que los Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de España constituyen “una oportunidad perdida” para que el alcalde de la ciudad, en lugar de dedicarse a extender y a poner alfombras rojas al Gobierno del PP y de Mariano Rajoy, hubiera defendido los intereses de la capital”. Por ello, ha reclamado que los 5 millones con los que el Gobierno piensa “hacer caja” con la baja en el presupuesto del paso a nivel de El Puche se inviertan en la ciudad.

“Si a nivel provincial hablamos de una inversión de entorno a 80 euros de media por habitante, en Almería capital, la última provincia de España, con lo que va a invertir el Gobierno de la Nación, estaríamos en torno a 49,50 euros por habitante, mucho menos de lo que los almerienses pagamos y que le devolvemos en impuestos”, ha indicado.

El responsable socialista ha expresado su deseo de que verdaderamente exista la partida para la supresión del paso a nivel de El Puche, cuya adjudicación finalmente estará en torno a 15 millones de euros, como ha avanzado el ministro, lo que supone un 33% de baja económica del presupuesto inicial previsto en 23 millones.

Igualmente, ha expresado sus temores con respecto a esta baja y ha recordado lo ocurrido con la línea Cuevas-Pupí, cuyo adjudicatario renunció a hacerla, por tratarse finalmente de una baja temeraria. “No es la única obra en la que hemos visto sobrecostes una vez iniciados los trabajos y esta baja merecería una explicación porque estamos hablando que una obra de 23 se va a 15'5 millones, así que esperemos que esto no necesite después modificados que paren la obra”, ha señalado.

Además, ha reclamado explicaciones sobre si esa baja tan importante puede afectar técnicamente al proyecto. “Queremos saber dónde se ha recortado, pues no es una línea normal, va a entrar a la ciudad con su electrificación y con las características de una línea AVE”, ha manifestado.

“Con el dinero que nos hemos ahorrado se podría haber construido el bypass, sin coste ninguno, que era lo que nosotros defendimos en una moción en el pleno: utilicemos las mejoras, la baja económica que yo cifré en torno a un 20% y construyamos un bypass y que no se vaya la estación de Almería y no perdamos capitalidad, algo que el alcalde ha permitido con su silencio” ha destacado Navas.

En su opinión, “todo eso demuestra que aquí priman más los intereses electorales que los de los ciudadanos, más la fecha de terminación que el cómo y con qué calidad se termine”. Por eso ha denunciado el hecho de que “cuando se cumplen tres años de incomunicación de esta capital y de esta provincia con Sevilla, sigamos sin haber oído al alcalde decir nada, ni pío, para reivindicar que Almería, que no queremos que pierda capitalidad, siga estando sin conexión, manteniendo un silencio vergonzoso”.

“El Gobierno de la nación va a hacer caja también con Almería, pues de los 15 millones previstos de su aportación, correspondiente al 67% del coste total, va a pagar nada más que 10 millones; es decir, se va a ahorrar hasta 5 millones”, ha enfatizado. A este respecto ha recordado que “en todas las capitales y municipios es el Estado el que paga la eliminación de los pasos a nivel porque es su infraestructura, es su propiedad”, pero que “en Almería, se hace con el dinero de todos los ciudadanos, que tienen que apoyarle porque no es capaz por sí solo”.

Proyectos pendientes

Con respecto al dinero que el Gobierno se va ahorrar en la supresión del paso a nivel de El Puche, Juan Carlos Pérez Navas, ha reivindicado “que se destine al soterramiento, a los acceso de la A-7 o otros muchos proyectos pendientes y necesarios para esta ciudad”. “El alcalde tiene que dejar de extender esa alfombra roja y exigir, pedir y defender lo que hasta ahora a Almería no se le ha dado”, ha reclamado “porque esos 5 millones podrían venir muy bien, por ejemplo, para la regeneración de la playa de Retamar o para la conversión en playa urbana de La Cañada, una reivindicación desde hace años, donde hemos visto desfilar a directores de Costas, subdelegados y todo tipo de autoridades diciendo que los vecinos verían su playa arreglada hace ya varios años”.

“Son muchos los engaños que los vecinos de La Cañada vienen soportando y este dinero podía servir perfectamente para eso”, ha señalado. A este respecto ha recordado que el PSOE presentó una iniciativa, que votaron en contra PP y C's, para que el año pasado se hubieran enmendado los Presupuestos Generales del Estado y se hubiera destinado dinero a la playa de La Cañada, cuya partida no aparece, porque hay una cifra global de 1,8 millones, que es menos que el año pasado para toda la provincia”.

“Esperamos y deseamos que La Cañada y Retamar sean playas beneficiadas después de tanto abandono y que no haya que invertir más en Costacabana para esperar a que otro temporal rectifique lo que se ha hecho con esa playa”, ha indicado.

Igualmente ha lamentado que, “al final haya tenido que ser la Autoridad Portuaria la que decida hacerse cargo de redactar un proyecto para los accesos a la A7, una partida que aparecía y que también ha desaparecido, y que los vecinos de Castell del Rey tengan que decir adiós definitivamente a la conexión con la autovía, porque había una partida y este año desaparece”.

Cable Inglés

“Nos alegramos muchísimo de que el Gobierno de la Nación destine dinero a reparar lo que es suyo, es su obligación, es que tenía que haberlo hecho antes y ha sido la presión de la sociedad civil y la decisión de la Autoridad Portuaria de poner sobre la mesa el proyecto que un día redactó la Junta de Andalucía para que el Gobierno haya tenido que hacerse cargo de unos trabajo que son enteramente suyos, del Estado”. Por eso, ha pedido a los mandatarios del PP “que no nos vendan que hay que agradecer nada, ni que el Gobierno ha venido a salvar nada, porque ha venido a salvar sus vergüenzas ya que tenía que haberlo hecho hace ya tiempo”.

Asimismo ha pedido a los mandatarios populares que, “dado que hay también dinero para la rehabilitación de la estación de ferrocarril, urge un debate en la ciudad importante para decidir su uso, sin la improvisación ni las ocurrencias típicas de este alcalde y de este equipo de gobierno”.

Por último, ha reclamado al ministro de Fomento, “que nos diga a los almerienses cómo piensa acometer el soterramiento de la ciudad y la conexión con el Puerto porque no dijo nada, solamente declaraciones de intenciones, lo políticamente correcto”. “Hay encima de la mesa del año 2011 un estudio con 4 alternativas, han pasado los años, lo han dejado morir en cajón y ahora nos dicen que habrá conexión, pero no sabemos cómo va a ser y queremos que nos digan hasta dónde se va a soterrar y cuánto se va a soterrar porque no queremos más improvisaciones, ni decisiones que al final sólo reflejan la falta de ideas y de proyecto de ciudad de este alcalde y su equipo de gobierno”, ha añadido finalmente.