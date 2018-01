El PP cree que 2017 ha sido "un buen año" para Almería

Gabriel Amat ha presidido hoy la Interparlamentaria del PP de Almería





ALMERÍA.- El Partido Popular de Almería ha iniciado el año 2018 con la celebración de una Interparlamentaria presidida por el presidente del PP, Gabriel Amat, y en la que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha señalado que mientras la actuación de la Junta ha estado marcada en 2017 por la confrontación, el Gobierno del PP ha practicado la política del diálogo, lo que ha permitido alcanzar importantes acuerdos con otras formaciones políticas como los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el techo de gasto, la subida del salario mínimo interprofesional, o el bono energético social.

En cuanto a la provincia de Almería, Rafael Hernando ha comenzado su intervención refiriéndose al Corredor Mediterráneo y afirmando que se ha puesto en marcha con plazos claros la construcción de este gran proyecto que debe unir Almería con Murcia, pero que además tiene que continuar hacia Granada.

Sobre el AVE también ha señalado que espera que se aprueben los Presupuestos para 2018 donde “se contemplará una programación plurianual que implicará una certeza presupuestaria de que vamos en serio, los plazos se van a cumplir, y estaremos en condiciones de adjudicar los contratos de las obras como ha anunciado el Gobierno, y por lo tanto, que las obras comiencen a finales de 2018 en el conjunto de nuestra provincia, al igual que el soterramiento de las vías del tren a su paso por El Puche, o la actualización y mejora de la Estación de Ferrocarril de Almería”.

En cuanto a la situación del agua en la provincia ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional por el Agua, que incluya en Almería un Pacto por la utilización responsable y eficiente de los recursos hídricos de la provincia.

En este sentido ha señalado que hoy las grandes infraestructuras hídricas que están aportando agua a la provincia han sido proyectadas, ejecutadas y desarrolladas por Gobiernos del PP, como es el caso del Trasvase del Negratín, la desaladora del Poniente, la desaladora de Carboneras y la de Almería. Sin embargo, las obras proyectadas por el PSOE “están como están” como es el caso de la desaladora de Rambla Morales o la de Cuevas del Almanzora construida por los socialistas en zona inundable y sobre la que ha dicho que “estamos intentando buscar una solución para ponerla en marcha de acuerdo con los regantes de la zona”.

En referencia al agua, también ha manifestado que sería muy importante que la Junta se sentara con las distintas formaciones políticas de la provincia para alcanzar ese pacto del agua que tiene que abarcar un ciclo integral del agua y que afecta de forma muy intensa a las competencias de la Junta en materia de depuración de aguas, porque según ha explicado “en este momento se está vertiendo agua al mar que podría ser utilizada tanto para riego o consumo si se dedicaran los recursos suficientes para aprovecharla”.

Para Rafael Hernando el año 2017 ha sido “un buen año” para los españoles y los almerienses. En este sentido ha destacado las cifras de generación de empleo conocidas ayer y ha señalado que durante este año se han alcanzado los 18,5 millones de personas trabajando en nuestro país. Si la crisis destruyó 3,5 millones de empleos en los últimos cuatro años hemos creado 2,5 millones de empleos, gracias a las reformas acometidas por el Gobierno del PP y al esfuerzo y confianza de los españoles en un país que está cambiando su modelo productivo y que se basa en el consumo, la inversión y las exportaciones.



En el caso de la provincia de Almería ha manifestado que durante la crisis se destruyeron 54.796 empleos, entre marzo de 2008 y agosto de 2013. Desde entonces se han creado 62.425 empleos, y hoy tenemos 7.629 afiliados por encima de los 54.796 destruidos. “Tenemos record de ocupación en Almería con 288.105 ocupados”, ha dicho.

Según Rafael Hernando la prioridad del Gobierno va a ser las personas que todavía están en paro, para que tengan oportunidades, pero para lograrlo ha insistido en que lo que suceda en 2018 va a ser muy importante. En este sentido ha explicado que hay grandes retos: en primer lugar se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado para este año, y ha criticado que Albert Rivera frivolice con los intereses de los españoles.

Otros retos a los que se ha referido han sido alcanzar un Pacto de Pensiones, poner en marcha el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, modernizar el sistema judicial para agilizar los procesos judiciales, que se ponga en marcha la nueva Ley de Autónomos, la financiación autonómica, o que detrás de las cuentas y perfiles de las redes sociales siempre haya una identidad y que el usuario sepa que está identificado para que las redes sociales no sean un sumidero de injurias y calumnias.



Finalmente Rafael Hernando ha recordado que en 2018 se celebrará el 40 aniversario de la Constitución y ha destacado que “estos 40 años son 40 años de un gran éxito del conjunto de los españoles, de restablecimiento de libertades, y desarrollo de un sistema de solidaridad social que jamás habíamos pensado que podíamos tener y que da cobertura a 13 millones de españoles”.

CARMEN CRESPO

Por su parte, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha comenzado su intervención señalando que “la Junta de Andalucía es la administración más abultada en Almería y que menos posibilidades y oportunidades ha dado a todos los almerienses”. En este sentido, Crespo ha señalado que en la provincia tenemos 7 delegados y 272 altos cargos según el portal de transparencia de la Junta, pero según ha dicho“poco nos luce esa abultada administración autonómica”.



Seguidamente se ha referido al Empleo, y ha señalado que el PP se alegra de que Almería haya bajado de la barrera de los 60.000 parados, pero ha manifestado que “se echa de menos a una presidenta que se ha pasado un semestre pendiente de las primarias nacionales del PSOE, y lejos de estar centrada en la gestión está centrada a las cuentas electorales”. Por ello le ha pedido que se dedique a gestionar los 35.000 millones de euros que la Junta tiene de presupuesto.

En su intervención ante los medios, la portavoz del PP se ha referido a las Políticas Activas de Empleo, paralizadas desde hace seis años, y con 800 millones de euros perdidos a pesar de que Andalucía es la comunidad con más paro. Además de pedir a la Junta que levante esta “parálisis” que tanto daño está haciendo a esta tierra, le ha pedido al Gobierno andaluz que devuelva a Almería el Centro de Referencia Nacional de la Agricultura que eliminó de un plumazo cuando las competencias de las Políticas Activas de Empleo dejaron de pertenecer al Estado y pasaron a la Junta. Y como no, también ha recordado la paralización del Centro de Formación para el Empleo de Viator, solicitando que se ponga en marcha al 100%.



Carmen Crespo se ha referido también a la Ley de Formación Profesional, que lleva tres años de retraso. Sobre este aspecto ha recordado que son 100.000 los jóvenes andaluces los que se han quedado sin plaza de FP, y en Almería 1.438 jóvenes no han tenido acceso a esas plazas por no haber cumplido con una Ley fundamental para la creación de Empleo.

Por otra parte ha pedido a la Junta que apueste por el fomento industrial prometido para toda Andalucía, ya que según ha dicho “para Almería es vital para dar posibilidades en la agricultura y en el mármol”. Y sobre los autónomos ha señalado que de 129 millones, a 31 de octubre, el 90% de los fondos no ha llegado a este sector tan importante.

En materia de agua, Carmen Crespo ha lamentado que la Junta aún no haya dado explicaciones sobre los 351 millones de euros de desviación de financiación que el interventor hablaba en la cuenta general del año 2016. “Ese dinero es de vital importancia para nuestra tierra y no sabemos donde está. Lo mismo que ocurre con las 38 depuradoras que prometieron y que sólo han iniciado 7 y no cumplen con los hectómetros que necesita la provincia de Almería ni con la reutilización ni depuración”, ha dicho.

En materia de agricultura ha lamentado que Susana Díaz no haya dado importancia a la agricultura y ha denunciado que “si Almería no recibe lo que necesita en agricultura es porque le han bajado un 48,9% a la partida de Desarrollo Rural, por eso los caminos rurales no están como deberían, no se han tomado en serio el problema de los residuos agrícolas, y por eso no le llega tanto dinero a las OPFH”.

Por otra parte, Carmen Crespo ha señalado que “2017 ha sido el año de la confrontación de la Junta con el Gobierno de España para tapar su mala gestión”. Así se ha referido al Plan Pista y ha afirmado que en estos momentos “de un euro que la Junta tiene que poner, le pide 12 euros al Gobierno de la Nación en infraestructuras para el transporte, por ello seguimos sin el acceso norte a la capital de Almería, sin la Autovía del Almanzora, y por ello vamos a pedir que tenga cabida completa en el Pista antes de 2020 porque es de justicia para el mármol y para la provincia de Almería”.

En su Intervención también se ha referido a otros aspectos importantes como la Sanidad y la Educación. En cuanto a Sanidad ha señalado que se necesitan más profesionales sanitarios, que tengan más tiempo por paciente, y que se solucione también la saturación que están soportando las enfermeras, así como el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias. Y en materia educativa ha pedido a la Junta que acabe con las aulas prefabricadas en Almería, para que exista igualdad. “Somos la provincia con más aulas prefabricadas en Andalucía y por tanto no están dando una igualdad de oportunidades a los niños de nuestra provincia, por lo que vamos a pedir que esta oportunidad llegue porque siempre se han olvidado de una provincia que aporta mucho y recibe poco”.



Finalmente, ha señalado que 2017 ha sido un año antimunicipalista porque la Junta no cumple con la Patrica y deben 1.000 millones a los ayuntamientos andaluces, y cerca de 100 millones de euros a los almerienses. Como tampoco ha cumplido con la rebaja del IRPF, ni con Sucesiones y Donaciones, por lo que el PP va a pedir llegar al 99% de la bonificación y que se aplique también a las donaciones.

GABRIEL AMAT



Por su parte, el presidente del PP de Almería, Gabriel ha señalado ante los medios que el PP va a comenzar el año pidiendo tanto al Gobierno de España, como a la Junta de Andalucía, que cumplan sus compromisos con la provincia de Almería para que esta tierra siga avanzando, después de un “buen año 2017” en el que por fin se ha consolidado la recuperación económica gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP y al esfuerzo que durante estos años han hecho todos los almerienses.

Amat se ha centrado en dos asuntos fundamentales para el presente y futuro de Almería, la agricultura y el agua. El presidente del PP ha pedido a la Junta que cumpla con sus competencias porque la provincia es eminentemente agrícola y el Gobierno andaluz tiene mucho que decir en esta materia.



Para Amat, “si la agricultura está hoy en peligro es porque la Junta de Andalucía no ha hecho sus deberes”. En este sentido ha manifestado que el problema del agua podría estar resuelto si el PSOE no hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro, y ha recordado también a la Junta sus incumplimientos en cuanto a obras hídricas, señalando que “sí han cobrado el dinero recaudado de todos los almerienses y andaluces con el canon del agua, pero no han hecho las obras de depuración que tanto se necesitan en nuestra provincia y que son de su competencia”.