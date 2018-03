El pleno de Almería debate este lunes sobre la adaptación parcial del Plan General vigente a la LOUA

El Ayuntamiento de Almería lleva este lunes a pleno ordinario el acuerdo de formulación para la adaptación parcial del plan general de ordenación urbana (PGOU) vigente desde 1998 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el fin de avanzar el desarrollo municipal dado que el nuevo planeamiento se encuentra suspendido en su tramitación desde hace dos años por las "deficiencias" detectadas por la Junta de Andalucía.La propuesta, que contó con la abstención de los grupos de la oposición durante la comisión plenaria y el impulso del PP, pretende la formulación de la adaptación parcial del PGOU a la LOUA a partir del documento redactado por los servicios técnicos municipales de la Gerencia Municipal de Urbanismo.El equipo de gobierno ha asegurado que aunque no renuncia a la tramitación del nuevo plan general, se ha optado por la adaptación parcial del planeamiento vigente para que "dote al urbanismo de la ciudad de mayor estabilidad, seguridad jurídica, mayor agilidad y la posibilidad de introducir modificaciones que hasta ahora no se podían realizar y poder seguir avanzando en la idea de construir el futuro que necesita Almería".El documento, si es aprobado tras la sesión plenaria, será sometido al trámite de información pública, para que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones, por el plazo de un mes, a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.La propuesta de acuerdo incluye la solicitud de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades gestores de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no contempladas en el documento vigente.El pleno también debatirá la aprobación de la memoria relativa a los jurídico técnico y financiero de la actividad Servicios de Cementerio, Tanatorio y Crematorio y una solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Almería, entre otros puntos.--EUROPA PRESS--