El Gordo pasa casi de largo por la provincia de Almería con 108.000 euros de tres quintos premios

Primer quinto premio dado en el punto de venta 'El Pelotazo' de Carboneras

TELEPRENSA.- El Sorteo Extraordinario de Navidad ha sido esquivo este año en la provincia de Almería. Apenas 108.000 euros de tres quintos premios del 'Gordo' han alegrado a los vecinos de Carboneras, Vícar, Roquetas, El Ejido, San José, Tabernas y la capital.

Con diferencia el municipio más afortunado ha sido el de Vícar, donde la administración de loterías número 2 'El Trebol Dorado' ha vendido diez décimos del cuarto quinto premio, que ha correspondido al número 18.065, en la barriada de Las Cabañuelas.

No ha sido el único porque poco más tarde vuelto a repartir la suerte en el sorteo de Navidad de este viernes y ha vendido un décimo por terminal del último quinto en salir del bombo, el 22.253.

"Estoy afónico. Estoy que no me lo creo", ha dicho para destacar que "de no dar ningún premio en la Lotería de Navidad en cinco años, a dar dos". "O todo o nada", ha exclamado, eufórico el hijo del propietario.

Pese a ser epicentro de la fortuna este viernes, Eduardo ha explicado que, si bien la gente "se ha ido asomando a lo largo de la mañana" para "felicitarnos y curiosear", no ha aparecido nadie agraciado con alguno de los premios que ha repartido. "La gente esas cosas se las calla", ha remarcado.

El punto mixto de venta de lotería 'El Pelotazo', ubicado en la Plaza de Castillo de Carboneras, ha vendido un número por terminal electrónico del primer quinto premio, el 58.808.

También ha vendido un décimo del 22.253 la administración de loterías 'La Generala', en El Parador de Roquetas de Mar. Este último quinto premio también ha pasado por dos puntos de El Ejido, donde se han vendido dos décimos por terminal electrónico uno en la Administración número 3 de la localidad y otro en el estanco ubicado en el número 50 de la Avenida del Oasis.

En la capital, el estanco Vicente Ródenas ubicado frente a la extensa Avenida del Mediterráneo de la ciudad, ha sido otro los muchísimos puntos desde los que se ha vendido un décimo del 22.253.

El bar Paraíso, que abrió sus puertas hace 52 años en la localidad almeriense de Tabernas y se considera "el más antiguo" del municipio, ha dado 6.000 euros a través de un décimo del 00580 del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con el sexto quinto premio, vendido por terminal electrónico.