El Gobierno publica una rebaja fiscal arbitraria que no atiende al sector agrario almeriense

Hacienda nuevamente ha hecho oídos sordos al informe de rebaja fiscal presentado a primeros de año por COAG Almería y donde se recogen las adversidades a las que han tenido que hacer frente la agricultura, ganadería y apicultura





ALMERÍA.- El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en el BOE (Boletín Oficial del Estado) los índices de rendimiento neto para el sector agrario dejando fuera a la mayor parte de productos agrícolas de forma arbitraria e injustificada y haciendo caso omiso al informe de rebaja fiscal presentado a primeros de año por esta Organización Agraria en los Ministerios de Hacienda y Agricultura donde se documenta, además, las adversidades climatológicas, fitosanitarias así como las continuas crisis de precios que han padecido los productos de este sector.

Para COAG Almería es “la misma cantinela de todos los años. El Ministerio no negocia con nadie, no escucha al sector y aprovecha la campaña de la Renta para venir y recaudar; es lo que nos encontramos año tras año”, comenta Andrés Góngora, Secretario Provincial de la Organización Agraria quien no entiende “qué parámetros han tenido en cuenta para esta injustificada criba. Van a aplicar el 0,18 para tomate y calabacín pero ¿qué pasa con el resto de hortalizas, vino y cítricos? Hay una serie de circunstancias adversas que no se han valorado y es por esto que de forma urgente vamos a registrar una carta reclamando que mediante la vía de la corrección de errores se incluyan a los sectores que han quedado fuera y para los que solicitamos el 0,09”. Asimismo, desde COAG también van a solicitar que la rebaja fiscal de frutos secos se haga extensiva a toda la provincia.

La Organización Agraria espera que el Ministerio de Hacienda atienda las consideraciones de COAG ya que “nos reiteramos en que no tiene ningún sentido que una persona que no conoce nuestro campo y que no lo ha pisado aplique de forma arbitraria -y sin ni siquiera atender a nuestro informe- una fiscalidad a un sector que a duras penas sobrevive en los últimos años y que aún así seguimos siendo un motor muy importante para la recuperación económica de este país”, apostilla Góngora.