El Gobierno atenderá la evolución de otros temporales antes de intervenir en el arreglo de las playas

Arreglo de la playa de Costacabana





El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha visitado junto con el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco (PP), la playa de Costacabana para comprobar su estado tras los últimos temporales de viento y lluvia sufridos en el litoral, de forma que el Gobierno prevé actuar allá donde sea necesario de cara a la próxima temporada estival en función de cómo evolucione el estado de las playas ante la metereología adversa prevista para los próximos días.



En el caso concreto de Costacabana, el subdelegado ha apuntado que la playa "ha basculado hacia Levante, a consecuencia del último temporal, de modo que la arena se ha desplazado" por lo que se espera que "se regenere de forma natural" aunque, en caso de que no fuera así, "están previstas las actuaciones necesarias" a partir de una evaluación definida.



"Esta playa no ha sufrido daño irreparable, en absoluto. Ha habido un basculamiento de la arena como consecuencia de la espiral de erosión que han provocado los temporales de poniente al incidir sobre los espigones, y lógicamente trataremos de restablecer el equilibrio sedimentario para que la temporada de verano se pueda disfrutar de las mismas características que tenía la playa antes del temporal", ha afirmado García Lorca en una nota, en la que ha señalado que no se descartan aportes de arena.



En los últimos meses el Gobierno, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha desarrollado actuaciones en otras playas de la costa almeriense que precisaban una intervención para su recuperación.



Así, según ha indicado a Europa Press fuentes de la Administración general, se han invertido 283.657 euros en la playa de Aguadulce, en Roquetas de Mar, en unas obras que han consistido en la aportación de 24.000 hectómetros cúbicos de arena a la playa, extraídos de Playa Serena, de características similar a la existente en la zona a regenerar.



Esta actuación, que ha llevado a cabo Tragsa en un periodo de tres meses, ha permitido aumentar el ancho de la playa en aproximadamente diez metros. En la misma línea y con el objetivo de fijar la línea de costa y evitar la regresión del mar, se desarrolló una actuación en la playa de El Palmer en Enix, que conllevó la aportación de 9.671 metros cúbicos de arena lavada procedente de cantera así como la recolocación de 4.000 toneladas del escollerado existente, más el aporte de 8.466 toneladas de nueva escollera.



Tras los últimos temporales Costas ha supervisado la situación del litoral en varios municipios de la provincia, donde se han requerido algunas actuaciones como en el caso de El Ejido, donde el alcalde Francisco Góngora (PP) pidió un "aporte urgente de arena" en la playa de Balerma para paliar los "daños" y el "importante deterioro" de la línea de playa.



Igualmente, el alcalde de Adra (Almería), Manuel Cortés (PP), pidió la ejecución "por la vía de urgencia" de las obras de construcción del tramo final de la escollera del Camino Roto, así como la adecuación del final del camino del Cauce en la zona del astillero y el camino de acceso a los invernaderos de La Albufera desde la costa, con el objetivo de "proteger las explotaciones agrícolas de la zona de la erosión y las anegaciones que sufren como consecuencia de la entrada de agua del mar cuando se producen fuertes temporales".





--EUROPA PRESS--