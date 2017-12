El Defensor del Pueblo estudiará la denuncia de la oposición sobre el pago de los “vados” impuesto por el PP

Jesús Maetzu ha solicitado al Ayuntamiento de Mojácar que aporte la información de que disponga sobre el decreto de la alcaldesa que pretende imponer a la fuerza que cientos de propietarios paguen un vado municipal, aunque no lo necesiten



Manuel Zamora

MOJÁCAR.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha admitido a trámite “por reunir los requisitos de la Ley del Defensor del Pueblo” la queja interpuesta por los concejales mojaqueros Jessica Lee Simpson y Carlos Rodriguez, de SOMOS MOJÁCAR, y Manuel Zamora y Rosa Bartolomé, del PSOE, en la que le piden que impida que se lleve a cabo una orden de la alcaldesa del Partido Popular que, en su opinión, “gravaría injustamente a cientos de ciudadanos del municipio, tanto en la zona del pueblo como en la de la playa”.

La alcaldesa, Rosa María Cano, ha enviado un requerimiento a los propietarios de viviendas, solares, o simplemente “espacios practicables con vehículos de motor” para que soliciten un vado municipal “sí o sí”, ya que, en caso contrario, se les amenaza con que “se procedería de oficio a darles de alta en la matrícula de la tasa”.

Según han explicado los concejales, “hay en el municipio muchas personas que, o no lo usan, o no necesitan el uso exclusivo para sus vehículos de esos espacios, por lo que no se les debe obligar a que paguen una tasa por ese concepto”.