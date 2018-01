El Ayuntamiento de Almería aprueba una nueva prórroga de tres meses para finalizar la segunda fase de la Plaza Vieja

Obras en la Plaza Vieja de Almería

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes en junta de gobierno conceder una prórroga de tres meses a la empresa encargada de la ejecución de las obras de la segunda fase de rehabilitación de la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales por causas "sobrevenidas" y que "no son imputables" a la mercantil, de forma que la fecha de finalización prevista inicialmente para el próximo 14 de enero se pospone formalmente hasta el 14 de abril.



Se trata del segundo retraso en la ejecución de estos trabajos después de que en septiembre del pasado año, OHL solicitara una prórroga de seis meses más para finalizar el encargo, si bien entonces el Ayuntamiento concedió solamente cuatro meses como plazo suficiente para solucionar los problemas derivados de la intervención sin caer en un posible incumplimiento de contrato por no destinar el personal necesario para realizar los trabajos.



Según ha explicado a Europa Press la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), la prórroga aprobada con carácter de urgencia "no tiene que ver con la prórroga anterior" ya que esta se deriva de causas "no imputables a la empresa" y que están relacionadas con "problemas que han surgido en los últimos meses". "La actuación es como una caja de sorpresas y tiene muchos imprevistos que hay que ir solventando", ha asegurado la edil.



En concreto, según ha detallado, en los últimos meses se han dado hasta "cinco imprevistos" que han conllevado la dilatación de las actuaciones, entre los que se sitúa como "el más complicado" el desmontaje de determinados muros anejos a la escalera del edificio principal. "Ha habido que desmontar el muro, pedir autorización a la Delegación de Cultura para que autorizase el 'modus operandi' y esperar un informe favorable. Ahí se ha perdido un mes largo", ha explicado Martínez Labella.



La concejal ha destacado la "complejidad" de los trabajos deberán "disminuir de manera considerable" al entrar en la "recta final", de modo que se espera acabar la obra en la nueva fecha ya que, de lo contrario, habría que estudiar el "devenir" de la obra y determinar si el eventual incumplimiento pudiera obedecer a que la adjudicataria "no se ha puesto las pilas" o a "cuestiones que no se preveían". "Habrá que ver más adelanta si hay que llegar a poner penalizaciones o no, pero por el momento está todo justificado", ha detallado.



En cuanto el avance de los trámites para la tercera fase que afecta a la urbanización y reacondicionamiento de la Plaza Vieja, el teniente alcalde de Almería, Miguel Ángel Castellón (PP), ha explicado en rueda de prensa que han sido tres los estudios de arquitectura que se han presentado para la redacción del proyecto, con lo que la adjudicación podría estar en un mes.



Así, una vez adjudicado el estudio, este contará con un plazo de tres meses para redactar el proyecto que se ejecutará, una vez finalizado el proceso de licitación, pasada la feria de agosto. "Para Semana Santa se tendrá el proyecto definitivo", ha calculado el edil, quien ha señalado que la mesa de contratación ha iniciado la apertura de sobres con la propuesta económica.



Castellón ha recordado que el proyecto, cuya ejecución acumulará ya siete meses de retraso, está "vivo" y que ha sido objeto de modificaciones conforme se ha avanzado en la intervención. Asimismo, y en relación a la tercera fase con la reubicación del monumento homenaje a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos', ha señalado que el Ayuntamiento está abierto a "cualquier tipo de consulta", aunque se ha mostrado más receptivo a la colocación de 'El Pingurucho' en el Parque Nicolás Salmerón.





