'El autor', del almeriense Martín Cuenca, principal favorita de los Premios Feroz que se entregan este lunes

El autor





'El autor', del director almeriense Manuel Martín Cuenca, y 'Verano 1993' lideran las nominaciones a los Premios Feroz, con ocho y siete candidaturas a los galardones que entrega la prensa especializada, que se concederán este lunes 22 de enero en Madrid y que serán entregados solamente por mujeres, actrices y directoras del cine español, con el fin de reivindicar el peso de la mujer dentro de la industria cinematográfica.



De este modo, Isabel Coixet, Belén Rueda, Inma Cuesta, Leticia Dolera, Paula Echevarría, Rossy de Palma o Marian Álvarez serán algunos de los nombres que irán anunciando los ganadores de cada una de las 19 categorías entre cine y series de televisión.



En este contexto, señalan que "no son ajenos a la realidad" y que por ello asuntos como los abusos sexuales en el mundo del cine o la reivindicación del papel de las mujeres en este ámbito, serán dos de los temas sobre los que reflexionará Julián López como maestro de ceremonias.



Asimismo, Rossy de Palma entregará el Premio de honor que en esta edición recae en la actriz Verónica Forqué, quien durante toda su carrera ha combinado el cine y la televisión.



Estos premios, con los que la prensa especializada reconoce la mejor cosecha del año en cine y series, se entregarán en una gala que tendrá lugar en el Complejo Magariños de Madrid y que será conducida por Julián López.



La alfombra roja y la ceremonia será emitida en directo y en exclusiva por #0 de Movistar+. La ceremonia contará además con muchas otras mujeres como Maribel Verdú, Blanca Portillo, Alexandra Jiménez, Emma Suárez, Malena Alterio, Nathalie Poza, Macarena Gómez, Toni Acosta, Mabel Lozano, Bárbara Santa-Cruz, Aida Folch o Ana Polvorosa.



A mejor película dramática competirán las cintas 'El autor', 'Handia', 'No sé decir adiós', 'Verano 1993' y 'Verónica'. En el apartado de comedia competirán 'Abracadabra', 'Fe de etarras', 'La llamada', 'Selfie', 'Tierra firme' y 'Muchos hijos, un mono y un castillo'.



Al galardón a Mejor dirección competirán Isabel Coixet ('La librería'), Jon Garaño y Aitor Arregi ('Handia'), Carla Simón ('Verano 1994') y Paco Plaza ('Verónica').



En número de nominaciones en el apartado cinematográfico, por detrás de 'El autor' y de 'Verano 1993' se sitúan 'La llamada' y 'Verónica', con seis nominaciones; 'No sé decir adiós' y 'Handia', con cuatro; y 'Abracadabra', 'El bar', 'Fe de etarras' y 'La librería', que aspiran a tres galardones cada una.



En cuanto a las series de televisión, 'La casa de papel', 'El Ministerio del tiempo' y 'Sé quién eres' lideran las nominaciones, con cinco candidaturas cada una, seguidas en número por 'La zona' y 'Vergüenza', con cuatro cada una; 'Estoy vivo' con dos; y 'Allí abajo', 'El fin de la comedia' y 'Las chicas del cable', con una nominación cada una.



Por premios, en el apartado de Mejor película dramática competirán las cintas 'El autor', 'Handia', 'No sé decir adiós', 'Verano 1993' ('Estiu 1993') y 'Verónica', mientras que al premio a Mejor comedia aspiran 'Abracadabra', 'Fe de etarras', 'La llamada', 'Selfie', 'Tierra firme' y 'Muchos hijos, un mono y un castillo'.



El galardón a la Mejor dirección podría ser para los cineastas Isabel Coixet ('La librería'), Jon Garaño y Aitor Arregi ('Handia'), Carla Simón ('Verano 1994') y Paco Plaza ('Verónica') y Manuel Martín Cuenca ('El autor').



MEJOR ACTOR Y MEJOR ACTRIZ



En cuanto al premio L'Oreal Professionnel a la Mejor actriz protagonista de una película, las nominadas son Marián Álvarez ('Morir'), Laia Artigas ('Verano 1993'), Sandra Escacena ('Verónica'), Núria Prims ('Incierta gloria'), Natalie Poza ('No sé decir adiós') y Maribel Verdú ('Abracadabra').



En el apartado masculino, los intérpretes nominados a Mejor actor protagonista de una película son Santiago Alverú ('Selfie'), Javier Cámara ('Fe de etarras'), Andrés Gertrúdix ('Morir'), Javier Gutiérrez ('El autor') y Antonio de la Torre ('Abracadabra').



En cuanto al galardón a Mejor actriz de reparto de una película se encuentran Adelfa Calvo ('El autor'), Anna Castillo ('La llamada'), Belén Cuesta ('La llamada'), Lola Dueñas ('No sé decir adiós') y Gracia Olayo ('La llamada').



A Mejor actor de reparto de una película aspiran Juan Diego ('No sé decir adiós'), Bill Nighty ('La librería'), Jaime Ordóñez ('El bar'), Oriol Pla ('Incierta gloria'), Antonio de la Torre ('El autor') y David Verdaguer ('Verano 1993').



El galardón a Mejor guion podría recaer en Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca ('El autor'), Diego San José ('Fe de etarras'), Pablo Remón y Lino Escalera ('No sé decir adiós'), Carla Simón ('Verano 1993') y Fernando Navarro y Paco Plaza ('Verónica').



En el apartado de Mejor música original compiten José Luis Perales y Pablo Perales ('El autor'), Carlos Riera y Joan Valent ('El bar'), Pascal Gaigne ('Handia'), Alfonso de Vilallonga ('La librería') y Eugenio Mira ('Verónica').



Por último, el premio a Mejor tráiler podrían ser para 'El autor', 'El bar', 'La llamada', 'Pieles', 'Verano 1993' y 'Verónica', mientras que a Mejor cartel aspiran 'El bar', 'Handia', 'La llamada', 'Pieles' y 'Verano 1993'.



TELEVISIÓN



En el apartado de series de televisión, las producciones nominadas a Mejor serie dramática son la temporada 1 de 'La casa de papel', la temporada 1 de 'Estoy vivo', la temporada 3 de 'El Ministerio del Tiempo', la temporada 1 de 'Sé quién eres' y la temporada 1 de 'La zona'. En el apartado de comedia, las series nominadas son la tercera temporada de 'Allí abajo', la segunda temporada de 'El fin de la comedia' y la primera temporada de 'Vergüenza'.



En cuanto al premio a la Mejor actriz protagonista de una serie, las candidatas son Malena Alterio ('Vergüenza'), Úrsula Corberó ('La casa de papel'), Aura Garrido ('El Ministerio del Tiempo'), Alexandra Jiménez ('La zona') y Blanca Portillo ('Sé quién eres'). En el apartado masculino, el galardón podría ser para Eduard Fernández ('La zona'), Francesc Garrido ('Sé quién eres'), Javier Gutiérrez ('Vergüenza'), Álvaro Morte ('La casa de papel') y Hugo Silva ('El Ministerio del Tiempo').



El premio a Mejor actriz de reparto de una serie podría ser para Susana Abaitua ('Sé quién eres'), Alba Flores ('La casa de papel'), Cayetana Guillén Cuervo ('El Ministerio del Tiempo'), Ana Polvorosa ('Las chicas del cable') y Emma Suárez ('La zona'). En el apartado masculino, compiten los actores Jaime Blanch ('El Ministerio del Tiempo'), Álex Monner ('Sé quién eres'), Miguel Rellán ('Vergüenza'), Alejo Sauras ('Estoy vivo') y Paco Tous ('La casa de papel').

--EUROPA PRESS--