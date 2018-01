'El autor' consigue dos galardones de las ocho nominaciones a las que aspiraba en los Premios Feroz

La directora de cine Carla Simón, con el premio Feroz





'El autor', del almeriense Martín Cuenca, que lideraba las nominaciones a los Premios Feroz con ocho candidaturas a los galardones que ha entregado la prensa especializada, y que ha sido entregados solamente por mujeres, actrices y directoras del cine español, con el fin de reivindicar el peso de la mujer dentro de la industria cinematográfica; finalmente ha conseguido dos premios --con Javier Gutiérrez como actor protagonista y Adelfa Calvo en actriz de reparto-- .



Así, 'Verano 1993', la película que supone el debut de Carla Simón en el largometraje, ha sido la gran triunfadora de la quinta edición de los Premios Feroz 2018, en una gala que ha tenido como protagonista a la mujer gracias a las numerosas reivindicaciones de los galardonados.



La cinta, protagonizada por David Verdaguer y Bruna Cusí y que es también una de las favoritas de cara a los Premios Goya, ha conseguido un total de cuatro premios, incluidos los de mejor drama, mejor dirección y guión (ambos para Carla Simón) y el de mejor actor de reparto (David Verdaguer).



Por detrás han quedado otras películas como 'La llamada', el salto a la gran pantalla de Javier Ambrossi y Javier Calvo (que ya el año pasado triunfaron en las ficciones televisivas gracias a 'Paquita Salas'), con dos premios, de mejor comedia y mejor tráiler. Mismos galardones se ha llevado 'Handia' --mejor música y cartel--.



Asimismo, de nuevo este año los Premios Feroz han incluido a la ficción televisiva entre las categorías de nominados, en la que 'Vergüenza' ha tomado el relevo de 'Paquita Salas' gracias a sus cuatro premios. Javier Gutiérrez ha repetido como mejor actor, y ha sido acompañada por Malena Alterio como mejor actriz y Miguel Rellán como actor de reparto --además de ser la mejor serie de comedia--.



'La zona' de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo ha seguido de cerca a este trabajo, con otros dos reconocimientos tanto como mejor serie dramática como el premio a mejor actriz de reparto para Emma Suárez.



Estos premios, con los que la prensa especializada reconoce la mejor cosecha del año en cine y series, se han entregado en una gala patrocinada por Gas Natural Fenosa que ha tenido lugar en el Complejo Magariños de Madrid y que ha sido conducida por el cómico Julián López y retransmitida en Movistar 0.



Más allá de los premios, el auténtico protagonismo en la gala ha recaído en una reivindicación femenina que ya se esperaba desde el inicio, puesto que se sabía que todos los premios iban a ser entregados solamente por mujeres, actrices y directoras del cine español.



LOS ABUSOS, EN EL PUNTO DE MIRA



El primero en abrir 'fuego' ha sido el presentador de la gala, Julián López, quien ha usado la ironía para abordar los casos de abusos sexuales en el cine. "Aquí en España no puede haber Harvey Weinstein porque él recibía en batín e invitaba a una copa y aquí los productores no invitan a nada", ha comentado con humor.



En esta misma línea de humor, ha continuado explicando su teoría de por qué motivo no se han dado nombres de abusadores en el cine español. "Es que siempre vamos con diez años de retraso y aquí se están comprando todavía el batín", ha señalado entre algunas risas de los asistentes. López también ha hecho un guiño a la situación política en Cataluña, bromeando sobre el hecho de que "cada vez que se hacen menos películas sobre la Guerra Civil, más cerca estamos de una".



LOS DISCURSOS "AGOTADOS"



A lo largo de la gala, las premiadas --los hombres no han hecho alusión en sus discursos-- han aludido a esta lucha por la igualdad en el sector cada vez que han subido a recoger su galardón. Adelfa Calvo ha pedido que a las actrices "no se las juzgue por los años, el peso o el físico, sino por la igualdad como a los actores"; Emma Suárez ha deseado que "todos los que tuvieran que recoger los premios fueran mujeres" y Natalie Poza ha indicado que los personajes femeninos "no están agotados sino los discursos que no tienen lugar". "Hace un año un director me dijo que lo tenía complicado para hacer un protagonista en el cine. Sin rencor", ha culminado.



Otras mujeres participantes en la gala que han presentado premios también se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, la actriz Marian Álvarez ha comentado que las galas son "el único sitio donde se paga lo mismo a hombres y mujeres: nada", mientras que la expresentadora de los premios, Silvia Abril, ha destacado que este año la gala es "presentada por un hombre y con premios dados por mujeres, como La Vuelta a España".



Mientras que Belén Rueda ha reconocido que "lo ideal sería no hacer actos especiales, porque eso significaría que las mujeres tienen el mismo papel que los hombres", Leticia Dolera ha hablado del papel de "azafatas" que han tenido en la ceremonia. "Es difícil ser actriz, pero si además estás viva y cumples años...", ha lamentado, después de afirmar que este año las mujeres directoras solo han sido un 7% del total.



HOMENAJE A VERÓNICA FORQUÉ



Ya pasado el ecuador de la ceremonia, Rossy de Palma ha entregado el Premio de honor, que en esta edición ha recaído en la actriz Verónica Forqué, a quien ha definido, tras recordar una anécdota juntas del rodaje de 'Kika', como alguien que "lo tiene todo: es talentosa, amable y espiritual".



Forqué, quien ha recogido el premio emocionada y que ha recibido un largo aplauso de los asistentes, ha repasado los nombres de todos los directores que ha tenido en su carrera. "Todavía no he hecho películas con mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morirme", ha aseverado, teniendo además un recuerdo para su padre, el cineasta José María Forqué.



Pedro Vallín, presidente de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, ha hecho un discurso plagado de comparaciones de películas actuales y del pasado --con un guiño a la situación de Cataluña como 'Star Wars'--, deseando que "ojalá el año que viene sea una mujer quien levante una copa celebrando que hay más mujeres cuentistas (directores) que hombres".

