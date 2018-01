El alcalde celebra que "por fin" Cs haya "deshojado la margarita" y traslade su apoyo a los presupuestos

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha celebrado este miércoles que "por fin" el grupo municipal de Ciudadanos haya "deshojado la margarita" y haya confirmado su apoyo a los presupuestos de 2018, de modo que va a convocar para este mismo jueves una junta de gobierno extraordinaria en la que se apruebe el expediente, el cual "está tramitado desde hace mucho tiempo".



Así se ha expresado el primer edil en declaraciones a los medios después de que el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, expresara públicamente el apoyo a las cuentas municipales no sin afear el "tono" y el "tacticismo político" que, a su juicio, han mostrado desde el equipo de gobierno, con el que aún no se ha firmado de forma expresa el acuerdo sobre estas cuentas.



El regidor capitalino, quien se ha centrado en el 'sí' de Cs a los presupuestos sin entrar en más aspectos tras las críticas de Cazorla, ha asegurado que el expediente podría ir a pleno antes de que finalizara el mes de enero, de forma que, según los plazos administrativos, en caso de que la junta de gobierno aprobara el expediente este jueves, el debate podría producirse en una sesión extraordinaria la próxima semana.



Cabe recordar, no obstante, que el portavoz de la formación naranja ha señalado que la rúbrica del acuerdo entre formaciones, que tendrá que estar precedida por la obtención del informe de intervención, se haría en un "acto público", a poder ser, antes de la junta de gobierno extraordinaria para hacer llegar a la opinión pública los aspectos que recoge el documento. Asimismo, Cazorla ha incidido en que los concejales de su grupo tienen la última palabra en las votaciones del pleno.



Frente a esto, Fernández-Pacheco ha afirmado que se facilitará "sin ningún problema" el informe de intervención, aunque sin precisar fechas, al tiempo que ha tachado de "obviedad" el que los concejales voten lo que "estimen oportuno" en el pleno. "No hace falta que el señor Cazorla lo recuerde", ha apostillado durante su intervención, en la que no ha hecho mención a un posible acto de firma entre el equipo de gobierno y Cs.



El alcalde ha insistido en que los presupuestos de 2018 son "muy buenos" para la ciudad, ya que se incrementan en un 5,5 por ciento con respecto a los del pasado año y reflejan una inversión de 20,8 millones de euros, esto es, un 51 por ciento más con respecto a las cuentas de 2017.





