Dreambeach estrena un año lleno de novedades: Axwell^Ingrosso, primera sorpresa de 2018

El festval almeriense confrma que el legendario dúo sueco de Progressive House estará en su sexta edición junto a Hardwell, KSHMR o Alan Walker, formando un plantel Big Room de altsima calidad



Axwell^Ingrosso

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Dreambeach acaba de estrenar el año 2018 anunciando por sorpresa una gran incorporación para el cartel de su sexta edición. El dúo sueco Axwell^Ingrosso, una leyenda de la música de baile que ha marcado tendencia en el sonido Progressive House durante los últmos años, estará en el escenario principal del macroevento elec- trónico (Villaricos - Palomares, 8 - 12 de agosto).

Con este inesperado fchaje, el festval almeriense refuerza su apuesta por la calidad en el género Big Room o Mainstream. Anteriormente, ya se había confrmado la partcipación de otras grandes estrellas de este estlo. El deejay holandés Hardwell (DJ número uno del mundo en 2013 y 2014, según la revista británica Dj Mag), el es- tadounidense KSHMR (Top #12 Dj Mag), el británico - noruego Alan Walker (#17), el portugués Kura (#48) y los también neerlandeses Sunnery James y Ryan Marciano también forman parte del imponente cartel de 2018.

Axwell^Ingrosso son dos de los tres ex integrantes de Swedish House Mafa, un trío que marcó una época en la historia reciente de la música de baile. El éxito global de la formación contribuyó decisivamente a que el dance se convirtera en un estlo de masas y haya copado las listas de éxitos de las radios comerciales durante la últ- ma década. Tras su separación, en 2013, Axwell y Sebastan Ingrosso decidieron permanecer unidos y juntos han prolongado el legado de la formación. En este momento ocupan el #21 en el Top 100 de Dj Mag. Tienen una legión de fans que los idolatran en todo el mundo y que periódicamente dan alas a supuestos indicios de un regreso del trío original, nunca confrmado por sus protagonistas.

Además, Techno, Bass y Hip - Hop

Además de la imponente apuesta por la electrónica Big Room o Mainstream de primer nivel, Dreambeach es cada verano el punto de encuentro en España de los amantes de una amplia variedad de estlos. Los afciona- dos a la música Techno ya saben desde hace semanas que el cartel provisional de este género en Dreambeach incluye a Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, Amelie Lens, entre otros

Asimismo, el festval tendrá una programación de primera fla mundial en estlos de profunda impronta urbana como la música Bass (Andy C, Kings of the Rollers, Eptc, Virtual Riot...) y el Hip - Hop (Kase.O, Natos y Waor, y SFDK). Con más de la mitad del cartel aún por desvelar a lo largo de los próximos meses, Dreambeach depara aún muchas sorpresas a su fel comunidad de seguidores. Muy pronto llegarán las siguientes.

Desde fnales de noviembre, la taquilla general online quedó abierta para todo el público hasta la celebración del evento. Por tanto, todos los dreamers pueden comprar sus abonos en cualquier momento en la web oficial (www.dreambeach.es), por un precio de 65€ en este momento. En la modalidad de abono con acampada, el importe es de 85€. El festval también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 120€.

DREAMBEACH VILLARICOS 2018

Fechas confrmadas: 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2018

ARTISTAS CONFIRMADOS

EDM/Mainstream: Hardwell, Axwell^Ingrosso, KSHMR, Alan Walker, Kura, Sunnery James & Ryan Marciano, GTA

Techno/Tech House: Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, Amelie Lens, Rafaele Atanasio (live), Agents of Time (live)

Bass Music: Andy C, Kings of the Rollers, Eptc, Virtual Riot, Killbox, Seven Lions, DJ Hype b2b Hazard

Trance: Vini Vici, Ace Ventura

Hip - Hop: Kase.O, Natos y Waor, SFDK