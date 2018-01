Dos bandas internacionales, Segis, Lendakaris, Kaótiko y Pedro Pastor se unen al cartel de The Juerga's

Ya están disponibles los abonos gold, que incluyen entrada física a todo color, caja de recuerdo, pegatina y mechero del festival



Cartel de las entradas gold

ADRA.- Para empezar el año con fuerza, el festival almeriense The Juergas Rock ha querido sorprender a sus seguidores con una nueva tanda de confirmaciones de cara a lo que será, del 1 al 4 de agosto, la sexta edición de un evento que se está consolidando con firmeza en el panorama festivalero. Seis nuevos nombres propios que tienen como denominador común las pocas limitaciones estilísticas que se ponen a la hora de trabajar para confeccionar un cartel que atienda a numerosos gustos musicales y escuchando las peticiones de los más fieles. De esta forma, la cita de Adra suma a su nómina a los alaveses Segismundo Toxicómano, los jamaicanos The Skatalites, los navarros Lendakaris Muertos, los franceses La Phaze y los también alaveses Kaótiko y el cantautor Pedro Pastor. Seis valores que se suman a los que ya estaban confirmados: La Raíz, Juanito Makandé, Green Valley, O’Funk’Illo, Gatillazo, Soziedad Alkohólila, Narco, Trashtucada, Los De Marras y La Otra y el dúo El Niño de la Hipoteca & Ferrán Exceso, estos tres artistas para el escenario Ac(g)ústico situado en pleno paseo marítimo y con una gran carpa de sombra.



Se marcharon en diciembre de 2015 sin poner fecha de retorno y un concierto aislado, con motivo de su vigésimo aniversario, les ha hecho volver de manera definitiva a los escenarios. Eso sí, eligiendo con mimo dónde actuar para poder llevar el mejor de sus sonidos de hardcore y punk a unos seguidores que les echaban de menos. Segismundo Toxicómano ofrecerá en The Juergas Rock su única actuación en Andalucía en todo 2018.



El rocksteady y el ska más canónico tienen en los jamaicanos The Skatalites toda una institución. Más de 50 años sobre los escenarios para una banda en constante renovación pero manteniendo sus señas de identidad claras. Doreen Shaffer y los suyos harán las delicias de quienes rinden justos honores a los pioneros de un género. Y no es la única entrada internacional del cartel esta tanda de confirmaciones. Los franceses La Phaze han decidido volver a la escena (el del Juergas es su primer concierto confirmado en España) tras cinco años de descanso y lo harán como se fueron, con ganas de ofrecer uno de los mejores directos de la música independiente, el que le llevó a ser citado como una de la bandas favoritas a Manu Chao o al líder de Gogol Bordello. Una explosiva combinación de jungle, rock, drum’n bass, punk, raggamuffin, surf-garage y dubstep que iniciaron a principios de milenio.



Por si faltaran ingredientes para la fiesta total, el oso panda más vacilón de la escena estatal regresará a The Juergas Rock Festival para encender su detector y desplegar su treintena de temas a ritmo vertiginoso. Llegan presentando disco, pero Lendakaris Muertos y los suyos no necesitan excusa para poner el recinto patas arriba a base de chistes y juegos de palabras incesantes. Y si faltaba dosis de punk rock y hardcore melódico, también los alaveses Kaótiko se suman a la juerga en lo que será su estreno en el festival almeriense, por lo que promete ser, sin duda, uno de los atractivos para los amantes del género, que tendrán a su alcance toda la colección de himnos que la banda ha acumulado en sus casi 20 años de historia, que no parecen tener fin.



A este quinteto de nuevas confirmaciones para el escenario principal hay que sumar una incorporación estrella para el acústico. Pedro Pastor es uno de los cantautores más en forma y apreciados del siglo XXI, gracias a su facilidad para transmitir buen rollo y buenas emociones. Con un referente claro como su padre, Luis Pastor, el joven Pedro se estrenará también en el Juergas después de haber recorrido todo el país y buena parte de Latinoamérica con un buen puñado de grandes canciones en la maleta. Quien lo probó lo sabe y Adra se rendirá a su talento desbordante y poético.



En cuanto a la venta de abonos, la organización ya ha puesto a la venta las entradas a todo color en formato ‘Gold’, que incluye una caja de recuerdo, pegatina y un mechero del festival. Esta venta física está disponible en Almería (Discos La Caverna, Bella Ciao! Bar y Kutre Pub), Adra (Blacky, Peluquería Chilao), El Ejido (Jesús Moreno Barber Shop), Granada (Discos Bora Bora) y Murcia (Discos Tráfico), con un precio de 40 euros más gastos de distribución.



Los abonos online continúan a la venta al mismo precio tanto en www.thejuergasrockfestival.com como en www.wegow.com y en las oficinas de correos de todo el país. También se encuentran disponibles y se siguen vendiendo a muy buen ritmo las Parcelas Camping Villa Juergas, con sombra garantizada y cada una con derecho a dos personas, sin olvidar que habrá una zona de camping libre; el Kit Juergas y Kit Mojito; Promo Drink, que ofrece un cupón extra de seis euros por cada 30 euros adquiridos en compra anticipada en barra; y las Entradas Total Immersion, que incluye acceso exclusivo con vistas privilegiadas, acciones Meet and Greet, Kit de Merchandising y barra exclusiva sin esperas, donde tendrán también barra libre de cerveza hasta las 20 horas el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de agosto, pues no hay que olvidar que el día 1 será la fiesta de bienvenida gratuita en el escenario Ac(G)ustico.