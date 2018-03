De la Serna afirma que una prórroga de la cuentas no afectaría al desarrollo del AVE aunque confía en los acuerdos

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna





El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha mostrado "optimista" este miércoles en que los "cauces de diálogo" abiertos con las distintas formaciones políticas permitirán reunir el "apoyo suficiente en el Congreso" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, si bien ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" ya que, según ha apreciado, una prórroga presupuestaria "no supondría ningún problema" para el desarrollo de la Alta Velocidad.



Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas tras recibir la Medalla de Oro de la Diputación de Almería, donde ha destacado la "capacidad para poder endeudarse y asumir compromisos" por parte de Adif Alta Velocidad "más allá de lo que exista en el capítulo de inversiones correspondientes".



Con esto, ha asegurado que una "hipotética situación no deseable" como sería una prórroga presupuestaria no truncaría los planes del Ejecutivo para avanzar en el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, puesto que "la prórroga de los presupuestos nunca supone una limitación de las consignaciones", según ha advertido.



Así, y ante los apoyos que el Ejecutivo debe reunir para sacar adelante las cuentas generales del 2018, De la Serna se ha mostrado "convencido" de que las formaciones "sabrán entender también que unos presupuestos suponen un gran avance en el desarrollo de las políticas" en los distintos territorios tanto en materia social como para "dotarnos de una mayor inversión pública" ante el incremento de en torno al 16 por ciento en el conjunto nacional, según se ha referido.





