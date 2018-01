Cuando el resultado es lo de menos

ALMERÍA.- Se ganó al FC Barcelona y después ha habido dos partidos a domicilio, Tarragona y Melilla, entre los que ha encajado el parón navideño. Eso hace que desde el día 9 de diciembre pasado los ahorradores no tengan a su afición delante. De entrada, lo que se pide para esta vuelta a casa es que no quede ni una sola mujer atrapada en una situación de drama por violencia de género, y el club blanquiverde confía en su hinchada para que sea portadora del mensaje. El primer partido en propio feudo de esta segunda vuelta, y serán cinco en total, se dedica a la lucha contra la Violencia de Género y a las víctimas de la misma, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Fundación Unicaja.

Desde la apertura de puertas del Moisés Ruiz, y por riguroso orden de llegada, se van a repartir 250 camisetas, una por aficionado, en las que se portan los lemas que ante esta lacra usan las dos administraciones y la entidad patrocinadora del club, #HaySalida, #SomostuRed y #Piensaenti. Esa misma prenda van a lucir en la salida a pista los jugadores blanquiverdes, entre los que habrá un rostro nuevo y hasta ahora anónimo. De ‘mopa’ a vestirse de corto, el juvenil Pablo Giménez va a tener el premio de ir convocado con el primer equipo para un partido del más alto nivel, momento importante en su formación como canterano de Unicaja Almería y que le llega después de haber ayudado al equipo en los entrenamientos.

Estaba previsto que así fuera desde antes de Navidad, cuando se incorporó a las sesiones de Piero Molducci tras terminar las realizadas con Jose Rodríguez, que es su entrenador, pero encuentra más justificación después de la lesión sufrida por el capitán Jorge Almansa, que será baja este sábado pero cuya recuperación va con paso firme y en buen plazo. Se suma a la de Israel Rodríguez, ya conocida, por lo que se llega al encuentro con los receptores justos para el equipo inicial, Alex Slaught y Javier Monfort, quien hiciera una auténtica exhibición en la pista de Melilla hace una semana. El joven Giménez, de 16 años, es precisamente receptor y entrará en el acta portando el número 9 con el que juega en los juveniles.

En cuanto al rival, el CV Mediterráneo Castellón llega a Almería tras haber ganado su cuarto partido de la temporada a un Tarragona 2018 SPSP que aun sigue con su cuenta a cero en la clasificación. Los dirigidos por Santi López, con la ayuda de José María Álvarez y de Sergio Navarro, que también se viste de corto como uno de los colocadores del equipo y que la pasada temporada ejercía como el primer técnico, cuentan con una pareja letal en la posición de cuatro. El ‘viejo conocido’ Andy Rojas ha encontrado en su compatriota Miguel Ángel Villasmil una pareja de lujo a bordo del conjunto castellonense. Los dos venezolanos son el alma de este grupo dirigido en pista por el experimentado Manuel Navarta.

El colocador puede elegir punta con garantías, ya que en donde además de estos dos jugadores tiene al opuesto Sergio Marco, incluso al líbero reconvertido Luis Vives, en ocasiones solo, o al veterano José Antonio Salinas, que apareció en la lista de Mediterráneo para el inicio de la segunda vuelta y que fue clave en rotunda victoria ante Tarragona al firmar 11 puntos. El propio Santi López salta a pista y pone en acción su veteranía en la posición de líbero, siendo un gran estratega como técnico al usar de manera inteligente las piezas de las que dispone. Así, es complicado saber lo que va a plantear más lejos de los dos venezolanos y de una gran pareja de centrales formada por Víctor Méndez y Ramón Pujol, más Navarta.

El ex de Melilla y el ex de Textil Santanderina dejan hueco en algunos momentos de cada partido al joven Óscar Ramírez, procedente de la Selección Permanente de Palencia como un valor de futuro del voleibol español. Una plantilla muy larga y puede que pensamiento de que no hay nada que perder y mucho que ganar ante Unicaja Almería, el CV Mediterráneo Castellón por ahora ha ganado en los dos encuentros que ha disputado ante los tarraconenses y también ha doblegado a Vecindario ACE Gran Canaria y a Textil Santanderiana, ambos en propio feudo. En los partidos como visitante, además del referido en Sant Pere i Sant Pau que se saldó por 0-3 en la primera jornada, no ha logrado hacer ningún set.

El encuentro será dirigido por la pareja formada por el granadino Ángel Romero y por el onubense Antonio Correa y dará comienzo en el horario habitual fijado para esta temporada, el de las ocho de la tarde. Dado el tiempo que hace que Unicaja Almería no juega en casa y el contenido tan especial del que se ha dotado a esta vuelta al Moisés Ruiz, se espera que el pabellón luzca sus mejores galas. Además se suma a estos argumentos el buen hacer del conjunto de Molducci en Melilla, en donde cuajó una gran actuación y dio un paso más en su puesta a punto definitiva de cara a las grandes citas. El espectáculo está servido y las causas para acudir son de mayor peso, porque hay que asumir la responsabilidad de decir ‘basta’.

FICHA DEL PARTIDO

Jornada: 13

Partido: Unicaja Almería – CV Mediterráneo Castellón

Día: Sábado, 13 de enero de 2018

Hora: 20.00 horas

Lugar: Moisés Ruiz

Árbitros: Ángel Romero (Granada) y Antonio Correa (Huelva)

RESTO DE LA JORNADA 13 SVM

Vecindario ACE Gran Canaria – FC Barcelona 13.00 h.

UBE L’Illa Grau – CV Melilla 17.00 h.

CV Teruel – Ushuaïa Ibiza Voley 18.00 h.

Urbia Voley Palma – Textil Santanderina 18.00 h.

Tarragona 2018 SPSP – Río Duero Soria 20.00 h.