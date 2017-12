C's vota en contra de un reconocimiento extrajudicial de crédito amparándose en un informe “demoledor” del interventor

Miguel Cazorla: “El equipo de Gobierno quiere que comulguemos con ruedas de molino apelando a nuestras conciencias y a nuestra responsabilidad de abstenernos cuando, como oposición, nuestra obligación es la de fiscalizar su trabajo”





ALMERÍA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha votado en contra de un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 81.178,85 euros, amparándose en un informe de fiscalización “demoledor” realizado por el interventor municipal. En el debate plenario, el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, se ha remitido al contenido de dicho documento en el que textualmente se pone de manifiesto “una gestión administrativa de los servicios ineficiente e inadecuada”. Aunque Cs se ha abstenido en los ocho puntos restantes por responsabilidad política, el punto del orden del día correspondiente a gastos efectuados en el Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, ha sido rechazado al contar también con la oposición del Partido Socialista y de Izquierda Unida.

Según las conclusiones del informe de fiscalización que el edil de Ciudadanos ha detallado: “Se trata de gastos con errores en su instrucción, ya sea por exceder el contenido, el plazo o el importe máximo de los contratos o incluso sin documento contable o acto administrativo correspondiente”. Entre otras cuestiones, queda reflejado que “el concejal presta conformidad a gastos que no son de su competencia, al superar los 3.000 euros”. Además, el interventor municipal realiza un requerimiento adicional donde solicita “un expediente independiente donde se adjunte informe del Jefe de la Dependencia con pronunciamiento expreso del motivo de la tramitación extrajudicial de crédito de las facturas detalladas”. Un informe, este último, que según Miguel Cazorla no está o no se le ha hecho llegar a su formación.

Sin obtener una respuesta convincente por parte del los concejales del Partido Popular, el portavoz del Grupo Municipal de Cs ha preguntado en reiteradas ocasiones por qué no se ha arreglado este asunto antes de llevarlo a pleno y ha recordado que en la anterior sesión ocurrió exactamente igual: “Creemos que no podemos entrar en esa dinámica, se pueden hacer las cosas mejor y existe otra forma de tramitación”. Según Miguel Cazorla: “El equipo de Gobierno quiere que comulguemos con ruedas de molino aludiendo a nuestras conciencias y a nuestra responsabilidad de abstenernos cuando, como oposición, nuestra obligación es la de fiscalizar su trabajo”.

Sin entrar en los insultos y descalificativos propinados por los ediles del PP, el edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería ha pedido que no le hablen de falsedad ni hipocresía cuando se ha remitido a los informes fiscales que el interventor municipal ha realizado para cada uno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que, en el pleno del día de hoy, han superado los 300.000 euros. Además ha pedido al Partido Popular que “no criminalice la labor de los funcionarios porque es un tema de gestión política y quien toma esas decisiones de forma unilateral es el equipo de Gobierno y el propio alcalde como máximo responsable”.