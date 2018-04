Cs pide el apoyo de la Junta a la candidatura de Almería como Capital de la Gastronomía 2019

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (Cs) por Almería, Marta Bosquet





La parlamentaria andaluza de Cs en Almería Marta Bosquet ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) ante la Comisión de Turismo para que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a mostrar su apoyo a la candidatura de Almería como Capital Española de la Gastronomía 2019.



En su iniciativa, consultada por Europa Press y suscrita también por el parlamentario Sergio Romero, la parlamentaria señala que la provincia es un "reclamo turístico no solo por sus paisajes y su clima, sino también por su apreciable gastronomía, basada en la excelencia de sus productos", lo que ha sido reconocido por "las instituciones locales y andaluzas" así como por "reconocidos cocineros y la Real Academia Española de Gastronomía".



"Almería no solo es considerada por su frutas, verduras y hortalizas, como la huerta de Europa, sino que también puede presumir de su cítricos del Bajo Andarax, de sus pescados, sus aceites de oliva, la miel de las Sierras de María y los Filabres, el jamón de Serón o el queso de cabra de las Alpujarras y de sus vinos, ya que es la provincia con mayor número de denominaciones de Vinos de la Tierra de Andalucía", ha apuntado en la exposición del texto.



Bosquet, quien incide en la fusión entre la cocina tradicional y de innovación que se dan en la ciudad, considera que Almería puede suceder a ciudades como Logroño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, León o Huelva de cara a 2019. "Todos los expertos han coincidido en el hecho de que Almería es uno de los principales lugares de origen de la tradición gastronómica de acompañar una bebida con una pequeña porción de alimento, la conocida tapa", ha añadido.



Asimismo, ha destacado el "gran crecimiento" en materia turística que experimenta Almería con la llegada de turismo nacional e internacional "posicionándose como destino turístico preferente con identidad propia", en parte gracias a su gastronomía ya que es la tercera motivación más destacada por los visitantes.



"El turismo gastronómico es un negocio emergente y cada día son más los visitantes que llegan a Almería para descubrir, desde dentro, la gastronomía almeriense con experiencias culinarias", explica en la proposición la parlamentaria de Cs.





