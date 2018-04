Cs Huércal-Overa reclama al Ayuntamiento explicaciones del pago de 300.000 euros por un terreno que no supera los 10.000

Ginés Navarro, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Consistorio huercalense, ha advertido que "desde el equipo de Gobierno no han explicado ni detallado los motivos que han tenido para adquirir y pagar esa exagerada cantidad por la parcela que colinda con el CEIP Profesor Tierno Galván"



HUÉRCAL OVERA.- "Las respuestas siguen sin llegar. Desde el año 2016 estamos pidiendo explicaciones para que nos aclaren el interés que ha existido para pagar 300.000 euros por una propiedad cuyo valor no supera los 10.000 euros. Seguimos a la espera de que nos ofrezcan los verdaderos motivos que hay detrás de esta jugada". Así lo ha afirmado Ginés Navarro, concejal y portavoz de Cs Huércal-Overa, para quien tanto PP -equipo de Gobierno en la actualidad-, como PSOE son culpables de que "los huercalenses tengan que asumir este desembolso".



Se trata de una parcela que hay junto al colegio público Profesor Tierno Galván y que en 2007, cuando gobernaba el PSOE, fue designada como zona de equipamiento público, es decir, para equipamiento escolar, "cuando realmente no era necesario", ha detallado el edil de Cs. "Para nosotros esto se trata de un negligente error que deberá explicar el Partido Socialista, aunque vemos que no está por la labor". Para la formación liberal, lo correcto y procedente hubiese sido incluir esta parcela en alguna de las Unidades de Ejecución colindantes, con esa calificación de equipamiento para que, como consecuencia del desarrollo urbano, hubiese sido adquirida por el Ayuntamiento a coste cero y que la propiedad se hubiese beneficiado del aprovechamiento lucrativo resultante. "Así se actúa administrativamente para incorporar terrenos de procedencia rústica. Se hace en el 100 por cien de los casos", ha aclarado Navarro. Sin embargo, el PSOE optó por su calificación como parcela de equipamiento público. "Está claro que se equivocaron con el trámite de esta actuación".



No obstante, para Navarro el Partido Popular ha tenido tiempo suficiente para detectar este error "e instar una modificación puntual del PGOU". Además, para el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio huercalense, en este asunto "hay demasiadas dudas que no han aclarado. Para nosotros, como se suele decir, hay gato encerrado. Están ya pagando por un terreno una cantidad demasiado generosa, cuando no son necesarios o, al menos, el Ayuntamiento no ha declarado ese interés público que lo ha llevado a adquirirlo. No han explicado ni detallado los motivos que han tenido para pagar esa exagerada cantidad por esta parcela".

Si estos terrenos hubiesen pasado a titularidad municipal, desde Cs entienden que es para realizar actuaciones que requieran para el propio colegio, "cuando este centro está muy bien dotado, tanto para el número de alumnos que hay actualmente, como para los que se prevén. Todo el recinto del colegio está envuelto por unos terrenos públicos, con un arbolado frondoso para el recreo y dotado de barbacoas. Insistimos, ¿para qué quieren esa parcela por la que están pagando 300.000 euros?", ha reclamado Navarro, quien ha recordado que Cs llevó a cabo una moción con la que pretendía impedir que este hecho se consumara, aunque salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE, "algo que a día de hoy seguimos sin entender".



Para la formación naranja esta situación no se sostiene por ningún lado y más si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento "vende las ocho casas de los profesores, donde están las agrupaciones musicales, en zona céntrica de Huércal-Overa, por 500.000 euros. Si atendemos a esta comparación, nos cuesta más entender el paso que ha dado el equipo de Gobierno para adquirir esos terrenos en San Francisco", ha detallado el concejal de la agrupación naranja.



Para el portavoz de Ciudadanos en este Ayuntamiento, el equipo de Gobierno debe dar una respuesta clara y transparente a los vecinos. Por ello, han solicitado que atiendan a las propuestas de Cs, que pasan por explicar "¿qué prisa o qué miedo tienen tanto PP como PSOE para haber cedido tan fácilmente?". Ciudadanos Huércal-Overa considera primordial que se hubiese llevado a cabo la valoración de los terrenos por una tasadora homologada por el Banco de España, que hubiese servido para confrontar la ofrecida por el propio Ayuntamiento. "Han tasado 1.842 metros cuadrados de suelo en 273.000 euros, a lo que hay que sumar el 5 por ciento de apremio de afección, es decir, 13.671 euros". "Debemos explicar a nuestros vecinos qué ha llevado al Ayuntamiento a comprar esos terrenos, para qué los quiere, por qué", ha recordado el edil de Cs.



Por último, Navarro ha instado a los responsables de esta actuación que detallen por qué no han valorado las proposiciones de Ciudadanos que se centraban bien en la modificación puntual del terreno o incluirlo como urbanizable para el desarrollo en las Unidades de Ejecución colindantes; permutar por otro terreno de similar superficie o características, o bien proponer una compensación en metálico por el valor real de los terrenos, que oscilaría entre los 5.000 y 10.000 euros. "El alcalde ha demostrado su ineficiente gestión, de lo que suele presumir. Le pedimos que reduzca el número de fotos, 'el postureo' y se dedique a trabajar por lo verdaderamente importante, que para eso pagamos los ciudadanos".