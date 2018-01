Cazorla: “Si el equipo de Gobierno pretende que Ciudadanos no firme los presupuestos no lo va a conseguir"

“Las cuentas del Consistorio de la capital de 2018 están frenadas porque el Partido Popular no tiene ultimada la tramitación administrativa del expediente”, asegura



Rueda de prensa de Miguel Cazorla

ALMERÍA.- “Si el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital pretende que Ciudadanos no firme los presupuestos no lo va a conseguir porque nos debemos a Almería y a los almerienses”, con estas palabras el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha explicado la situación real de las negociaciones entre ambos partidos políticos y la posición de la formación naranja, aclarando que, a día de hoy, “las cuentas del Consistorio de 2018 están frenadas porque el Partido Popular no tiene ultimada la tramitación administrativa del expediente”. Destacando el hecho de que “quien bloquea los presupuestos es la propia gestión del Partido Popular”.

En rueda de prensa, el edil de Cs ha confirmado que las “cuestiones estéticas” a las que ha hecho alusión públicamente el equipo de Gobierno “responden a las garantías que precisa Ciudadanos para asegurarnos el cumplimiento de los acuerdos pactados por el bien de la capital”. Desde Ciudadanos han reconocido que durante todas las negociaciones, iniciadas en el mes de septiembre, han optado por no entrar en polémicas estériles “por lealtad institucional y por el profundo respeto que merece la negociación de los presupuestos”, ya que entienden que “de ellos depende el avance y progreso de la capital y de sus vecinos, que es lo verdaderamente importante”.

+El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha hecho mención al tacticismo político del equipo de Gobierno del Consistorio que "antepone los intereses partidistas a los intereses de los almerienses", y que siguiendo las directrices nacionales del Partido Popular "intenta bloquear el ascenso de Ciudadanos como sea, tras su derrota en las elecciones catalanas".

Ante los medios de comunicación, desde el Grupo Municipal de Cs han resaltado que si las cuentas del presente año están cerradas se debe “al talante negociador de Ciudadanos que busca, por encima de todo, la estabilidad de esta ciudad”. El portavoz de la formación naranja ha recordado las circunstancias y el escenario hostil creado por algunos miembros del equipo de Gobierno, reconociendo que “no lo están poniendo nada fácil aunque para Ciudadanos el bienestar de los almerienses es lo que prima”. Miguel Cazorla ha manifestado no entender ciertas “declaraciones fuera de tono” cuando dentro de las tensiones propias de la negociación, “hemos intentado tener una relación exquisita porque entendemos que no se trata de personalismos sino de gestión por el bien de la ciudad”.