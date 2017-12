Cantoria empieza el año con 20 nuevas contrataciones de desempleados

CANTORIA.- El equipo de gobierno de Cantoria, liderado por la socialista Puri Sánchez, pondrá en macha durante los primeros días del año el nuevo ciclo de contrataciones para personas que están teniendo especiales dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral. Se trata de un total de 20 plazas que se cubrirán en los próximos meses y en trabajos que principalmente se centrarán en el mantenimiento y recuperación de distintos espacios o puesta a punto de mobiliario urbano.

El plan de acción está soportado por las ayudas de la comunidad autónoma, dentro del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía, y que han permitido hasta ahora poder acercar a pequeñas experiencias laborales a casi un centenar de vecinos y vecinas de Cantoria desde la llegada de Sánchez a la alcaldía de la localidad.

“Estamos consiguiendo que la activación del empleo en Cantoria sea un hecho real, y ya no sólo por haber mediado para que las empresas del entorno, que hasta ahora no se fijaban en las bolsas de parados locales para cubrir sus necesidades de contratación ahora si lo hagan, sino porque estamos actuando desde el propio ayuntamiento allí donde verdaderamente tiene sentido nuestro concepto del estado del bienestar, que es ayudar a aquellos que por sus propios medios no han podido subirse al carro del empleo, y para ello tomamos esas medidas extraordinarias y urgentes que permiten la inclusión social a través del trabajo y el fomento de la solidaridad entre todos”.

Obras en jardinería, mantenimiento del mobiliario urbano y una especial puesta a punto en general de la localidad de cara a las populares carretillas del 16 de enero, serán las primeras actividades que estos nuevos y temporales empleados municipales llevarán a cabo con la llegada de 2018.