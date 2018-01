Cáceres le recuerda a URA que será muy duro

(8-27) Un excelente partido de los extremeños, sobre todo en la defensa y con la aportación decisiva de Taljard, apaga las opciones de Unión Rugby Almería a medida que avanzaron los minutos



ALMERÍA.- La primera ocasión fue fallida, puesto que el quinto clasificado sí ejerció como tal, muy duro en el contacto y extremadamente disciplinado. Se perdió ante un gran equipo cuyo principal baluarte es el australiano Taljard, centro que jugó de zaguero y cuyas acciones fueron decisivas para puntuar, acompañado por la ausencia de errores de su medio de melé Mariano Amaro. Sin ser el rugby un deporte de individualidades, los demás jugadores extremeños tejieron una gran red defensiva que controló los permanentes intentos de un URA que jamás se rindió y que solo pudo ensayar a falta de cinco minutos para el término del encuentro. Quedan otras tres jornadas más consecutivas en casa, así que toca pasar página y ‘consolarse’ con que los de abajo salieron también mal parados

Eso sí habría sido una jornada propicia si el resultado hubiera sido distinto, o si se hubiese logrado algún bonus, pero CAR Cáceres tenía muy bien estudiado a Unión Rugby Almería, que mantuvo la touch media hora para después no ser capaz de controlarla. Potente, muy potente por delantera el cuadro cacereño, dibujaba una melé diferente en 22 contraria o en el centro del campo. Comenzó fuerte e intenso el conjunto cruzado, cobrándose ya el primer golpe de castigo en el primer minuto, con tiro a palos que no fue certero. Se quería la posesión y se avanzó con determinación, siendo dominador de entrada, y se rozó el try en una subida por la izquierda de Sebas Urgu, pero en el balón al centro se cayó. La dinámica premió a URA con el 3-0 inicial en un golpe de castigo cercano.

Juan Graciarena acertó en el minuto 5, menor premio a un posible ensayo en la misma jugada. A partir de entonces lució su potencia de delantera Extremadura y a partir de una touch se metió hasta la cocina con un maul que se defendió como se pudo. Se siguió por una melé en cinco propia que en su desarrollo fue sancionada con un ensayo de castigo por parte del colegiado Ignacio Chaves. Con el partido ya caldeado, Jules recibió un golpe gratuito lejos ya del balón que el árbitro no vio, y se erró el segundo tiro a palos de golpe de castigo en el minuto 28, que habría puesto las cosas muy ajustadas. Acto seguido, además, CAR Cáceres recuperó una melé, jugó muy bien a mano y ensayó para el 3-12 con el que se fue el partido al descanso.

La red defensiva de los visitantes ahogó a los unionistas, y además sacaron un gran provecho de sus patadas arriba, incluso cantándose un try que no fue por el esfuerzo de los cruzados en una jugada postrera, saldada con melé a dos metros de la raya de marca. Había mucho que mejorar, sobre todo porque se comenzó a errar en touch, pero nada más regresar de la pausa, en el primer minuto, el gigante Sipapate fue imparable tras una espectacular acción del referido australiano Taljard. También llegó desde una melé perdida por URA en 22 propia, y tampoco amilanó a los de Pablo Jiménez, que tampoco tuvieron el premio merecido en una gran progresión de Kotze, cazado por el buen placaje extremeño en sus cortinas defensivas.

Empeoró la situación por el talento de Taljard, que se fabricó él solo un try de enorme calidad técnica individual, pletórico de velocidad y habilidad para que el partido se rompiera definitvamente con el 3-24. Se pasó a unos minutos en los que se sufrió mucho más en touch, perdiendo casi todas, algunas en situación de haber provocado un gran daño a los visitantes. Se retiró del partido Taljard y fue un alivio, pese a que sus compañeros mantuvieron el tipo atrás y sumaron tres puntos más en una patada de golpe de castigo distante que metió en el rectángulo García Solana. Quedaban algo menos de 20 minutos y no se bajó la insistencia de los cruzados, que por fin depositaron el oval en zona de marca, pero muy al final, minuto 75.

Fue Rafa Alastrue, en el campo desde el descanso, el que culminó una jugada de paciencia local, varias fases y apertura a la derecha, sin suerte de cara a palos después, aunque era una patada un tanto escorada y distante. Casi con la misma intensidad con la que comenzó el encuentro, concluyó, y el público, otra vez muy números, premió a los protagonistas con una sonora ovación reconocida por los mismos jugadores de CAR Cáceres. La grada de Almería es única en la categoría y se merece permanecer en División de Honor B. Se está en el camino, y suya va a ser gran parte de la misma cuando se consiga. Sin descanso, el Emilio Campra recibirá el próximo domingo al Trocadero, con los marbellíes también en el papel de gallos del grupo, pero esta vez sin fiebre en Mona Tietie y posiblemente con Stephen Neli.

FICHA TÉCNICA

URA (8): Juanma, Biya, Piloto, Padilla, Kotze, Luis Vergel, Toti, Lucas Melián, Antonio Manchón, Brotel, Ismael Varas, Graciarena, Tietie, Urgu y Emilio Arias. También jugaron Nacho de Luque, Alastrue, Cuadrado, Selivanov y Pufo.

Extremadura CAR Cáceres (27): López, Herrero, Sipapate, Álvarez, Blanco, Vergara, Custodio, García Solana, Amaro, Di Filippo, Martín, Barret, Davoibaravi, López-Montenegro y Taljard. También jugaron Pinilla, Matas y Vela.

Árbitro: Ignacio Chaves. Sin expulsiones.

Tanteo: (3-0) min. 5, patada de castigo transformada por Graciarena. (3-7) min. 12, ensayo de castigo. (3-12) min. 31, ensayo de Davoibaravi. DESCANSO. (3-17) min. 41, Ensayo de Sipapate. (3-24) min. 53, ensayo de Taljard transformado por Di Filippo. (3-27) min. 62, patada de castigo transformada por García Solana. (8-27) min. 75, ensayo de Alastrue. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima quinta jornada del grupo C División de Honor B disputado en el Estadio Emilio Campra ante unos 500 espectadores aproximadamente.