AUAN, indignada por un nuevo caso de demolición de una vivienda de británicos en Albox

Los Payne con responsables de AUAN

ALMERÍA.- El domingo 25 de marzo 2018 se dio a conocer el caso de los Sres Payne, británicos septuagenarios, atrapados por lo que AUAN considera "el laberinto urbanístico andaluz". La Junta insiste en la demolición de la vivienda de estos señores, pese a que estos tienen licencia urbanística de construcción, licencia de primera ocupación, su casa está inscrita en el Registro de la Propiedad, con su flamante escritura, la cual muestra sus pertinentes sellos de pago de impuestos de la Junta de Andalucía, de pago de Notario y Registro.

Declara la presidenta de AUAN Maura Hillen, “los inversores extranjeros, así como el conjunto de la sociedad, no entiende el empeño de la Junta de demoler la vivienda de estos señores. De hecho, el mismo Ayuntamiento de Albox emitió un informe para el Juzgado donde declaraba que consideraban oportuno regularizar la vivienda mediante la figura de lo que se llama un Afo. Pese a ello, y sin respetar la autonomía local en asuntos urbanísticos, la Junta pide su propio informe a la misma Junta, informe que dice que se debe demoler la vivienda, lo que puede resultar extraño al ciudadano. Por si ello no fuese suficiente, la Junta argumenta que a los Sres Payne no se les debe indemnizar pues no les considera que son terceros de buena fe”.

Añade Maura Hillen “se dice que el papel aguanta todo, aunque incluso en papel la situación parece aberrante, pero el papel puede afectar gravemente a vidas humanas, tal y como está afectando a la vida de los Sres Payne. Estos se encuentran angustiados, despertándose a altas horas de la mañana pensando en su lamentable situación, pensando en que han hecho para merecer esto, para que se les trate así. Y es a todas luces inhumano tratar así a estos señores, cuando hay 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, que son obviamente imposible de demoler, la gran mayoría de las cuales no tienen licencia alguna”.

Maura Hillen hace una reflexión “yo me pregunto por qué se han demolido tres viviendas de británicos en el Valle del Almanzora, y ¿por qué sólo viviendas de británicos? No lo entiendo. El mensaje de cualquier forma es lamentable, parece que quieren repetir la experiencia de los Sres Prior, que causó un gran daño a la sociedad y a la economía de esta zona, y que tras diez años acaban de recibir una indemnización, después de que se demolió su vivienda en el año 2008. No sé qué mensaje quieren transmitir.”

Fuentes de AUAN indican que no pueden dejar las cosas así, piden el apoyo de todos los agentes sociales y económicos de la zona, así como de todos los partidos políticos, y anuncian que próximamente se va a mantener una reunión con dichos representantes de la sociedad almeriense para hablar del asunto, buscar soluciones, y, ante todo, hacer todo lo que buenamente puedan para evitar la demolición de la casa de los Sres Payne, pues lo consideran a todas luces injusto e indignante.