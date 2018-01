Alcaraz: “Necesitamos la mejor versión de los jugadores y el apoyo incondicional de la afición”

Lucas Alcaraz

ALMERÍA.- “Necesitamos la mejor versión de los jugadores que tenemos y el apoyo incondicional de la afición desde el minuto uno”; así de contundente se expresaba Lucas Alcaraz, entrenador del Almería, en la rueda de prensa previa al partido que los rojiblancos disputarán este sábado, a las 18 horas, frente al Nástic de Tarragona en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga 1|2|3.

En este sentido el técnico argumentaba que debido a las características del rival, a la importancia de los puntos y las numerosas bajas que de nuevo tiene el equipo, este sábado “es un día para ayudar a los jugadores. El factor de jugar en casa sería muy importante que se notara durante todo el encuentro para ver si somos capaces de sacarlo adelante, junto con todo lo demás que nosotros tenemos que hacer sobre el campo”.

Y es que como explica Lucas Alcaraz “llevamos dos meses asumiendo un reto muy exigente, y no sólo porque la categoría lo demanda o porque arrancáramos en puestos de descenso con lo que eso conlleva de carga psicológica, sino por las dificultades que venimos padeciendo todas las semanas”. En cualquier caso, como precisaba, “pese a esas adversidades hemos sacado partidos adelante”.

El entrenador del Almería subrayaba, por otro lado, que el encuentro contra el Nástic “va a ser muy complicado. Creo que es el tercer mejor equipo como visitante, anda muy bien fuera de casa y se encuentra muy cómodo con espacios, pero debemos tener la convicción y la decisión de hacer un buen partido delante de nuestra gente y sacarlo adelante”.

El técnico rojiblanco prevé una confrontación totalmente diferente al del Lugo, aunque con el mismo nivel de exigencia. De hecho comentaba al respecto que el encuentro de la pasada jornada fue más largo, con más transiciones y este va a ser de más disputas, de más presión, de jugar en espacios más cortos…”.

El Nástic se está reforzando en este mercado de invierno. Al ser preguntado sí espera muchas variaciones en el once que ponga el liza el adversario, respondía que “nosotros tenemos que analizar al rival; es parte de nuestro trabajo, pero quien decide es su entrenador. Sí está claro que es un equipo que viene de ganar en uno de los campos más difíciles de la categoría, como es Vallecas, y lo más normal es que tengan continuidad los jugadores que ganaron en ese estadio”.

El Almería está ante el reto de lograr, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas y, además, ponerse con veintiocho puntos en la clasificación. Lucas Alcaraz decía que “nosotros vamos a pensar en el partido en sí, porque sólo de esta manera es cuando se hace las cosas bien. El resultado es una consecuencia de lo que pase en el campo y esto es una consecuencia del trabajo que hagamos. Es el primer paso, aunque hay que reconocer que sería muy importante el continuar acumulando triunfos”.

El entrenador del Almería reconocía que no se puede plantear cosas a corto o medio plazo, en cuanto a plasmar una idea de juego, porque “el que falten jugadores o no tengamos continuidad con otros lo hace todo más complicado. Sólo podemos pensar en la inminente jornada y cómo afrontarla”. A pesar de todo destacaba que “en nuestra situación no nos preocupa el tema de la actitud, que la están teniendo los futbolistas, sí las dificultades que tenemos”.