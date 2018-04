Adela Segura lamenta que IU-Podemos “le haga el juego a Rajoy en vez de pedirle más financiación para Educación”

La parlamentaria socialista advierte de que la visión derrotista y de confrontación “le hace más daño que beneficia a la escuela pública”



Adela Segura, en la comisión

ALMERÍA.- La parlamentaria andaluza del PSOE de Almería, Adela Segura, ha lamentado que el grupo de IU-Podemos prefiera “hacerle el juego al Gobierno de Mariano Rajoy” y que “en vez de pedirle más financiación para Educación pierda energías en su obsesión con Susana Diaz”. La diputada autonómica socialista y portavoz de la Comisión de Educación en el Parlamento Andaluz considera que es necesaria la “coherencia” para atender las necesidades y la atención a la calidad en el sistema educativo andaluz.



El Gobierno de Susana Díaz, ha subrayado Segura, “considera la Educación una prioridad básica” y ha puesto como ejemplo para reforzar esta teoría algunos de los datos que se extraen del informe nacional ‘Panorama de la Educación Indicadores OCDE 2016’ que señala que el gasto de las administraciones públicas en educación en el año 2013 fue del 4,8% sobre el PIB en los países de la OCDE, del 4,7% en la UE22, y del 3,7% en España. “Pues bien, en ese mismo año nuestro porcentaje fue del 4,7%, un punto por encima de nuestro país, y en la media de la Unión Europea y la OCDE” y ha añadido que la Educación “ha sido una de las áreas donde más ha crecido el Presupuesto en Andalucía cada año”.



Los socialistas, ha dicho “somos verdaderos progresistas y apostamos por el bienestar de las familias” dado que, ha ahondado, “las familias andaluzas destinan a gastos educativos el 1% del total de su gasto, muy por debajo del 1,4% de media para España, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015”. “Y esto es así, gracias a medidas contempladas en la normativa Andaluza, en su Estatuto de Autonomía y en la Ley de Educación de Andalucía con acciones financiadas por el Presupuesto de la Consejería de Educación que facilitan la equidad y la inclusión educativa”, ha añadido la parlamentaria socialista.



Una familia andaluza “cuenta con ayudas máximas en torno a los 5.000 euros cada curso para libros de texto, para la ruta escolar que les lleva hasta su centro, en becas andaluzas, en programas de refuerzo que compensan desigualdades socioeducativas”, ha asegurado la portavoz de la Comisión de Educación andaluza.



Andalucía “cree en la importancia de alimentar la evolución de su sistema educativo dentro de un modelo social alejado de aquellos marcos educativos más economicistas y mercantilistas donde se persigue exclusivamente formar a empleados y no a ciudadanos”, ha defendido y ha puntualizado que “no hay que olvidar que mantener esta hoja de ruta es complicado con las limitaciones presupuestarias impuestas por el control del déficit y los objetivos de estabilidad de la derecha en este país, además de los recortes progresivos en los Programas de Cooperación Territorial en materia de educación por parte de la Administración Central”, ha reprochado al Gobierno de Rajoy.



El PSOE “está realizando un gran esfuerzo por proteger el derecho a una educación de calidad, digna, pública y en equidad en Andalucía manteniendo a pulmón en la última legislatura y en esta nueva etapa, programas fundamentales para un sistema educativo de calidad en años tan difíciles en plena crisis” donde destacan, ha enumerado, “programas de apoyo a las familias, acciones de compensatoria, medidas como la extensión de la enseñanza infantil, la gratuidad de los libros de texto o el transporte escolar, las becas autonómicas o las bonificaciones hasta la gratuidad de servicios complementarios a la educación, como el aula matinal o el comedor escolar”.



Se trata, según Adela Segura, de “medidas que muchas veces no se aprecian, porque se dan por hechas y no veremos a IU-Podemos exponer que en el resto del país no se ofrecen”, ha recriminado a esta formación y le ha pedido que “abandonen la confrontación y la fábula” sobre un sistema educativo que apuesta claramente por la educación pública. Andalucía, ha recordado, cuenta con 40.936 unidades en centros docentes públicos frente a 9.597 en centros concertados.