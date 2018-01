A juicio este martes dos agentes de Guardia Civil acusados de falsear denuncias de tráfico

Tráfico

ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes la vista oral contra dos agentes de la Guardia Civil acusados de haber falseado al menos dos denuncias en materia de tráfico impuestas a una misma pareja en agosto de 2014.



El fiscal tiene previsto pedir en el juicio cinco años de prisión para cada uno de los dos agentes, según el escrito de calificación provisional consultado por Europa Press, así como cinco años de inhabilitación y el pago de una multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios por los hechos al entender que actuaron con "ánimo falsario y mendaz" tras extender sus denuncias en el boletín oficial de la Jefatura de Tráfico.



Según el Ministerio Público, los agentes se encontraban "en activo" en la patrulla fiscal y de fronteras de El Ejido cuando sobre las 11,20 horas del 24 de agosto impusieron una sanción a una pareja que iba en un vehículo porque supuestamente viajaban "no llevando colocado ambos el cinturón de seguridad" mientras se desplazaban por la carretera de Almerimar.



No obstante, según sostiene el fiscal, en el momento de los hechos los denunciados por los agentes "se encontraban en las proximidades del paraje Punta Entinas-Sabinal" y no en el lugar indicado por la Guardia Civil pese a que señalaban que el vehículo había sido "interceptado" en la ubicación que indicaba el acta de denuncia.



Igualmente, los acusados habrían extendido una segunda denuncia en la que habrían dejado constancia de que sobre las 12,00 horas el vehículo de la pareja "se hallaba estacionado dentro de la zona marítimo terrestre en la playa dentro del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinal" con lo que estarían "infringiendo la Ley de Costas".



Ante esto, el fiscal apunta que los acusados "nunca pudieron verificar" esta situación porque ellos "no se encontraban" en el paraje natural sino que en ese momento estaban en el interior del vehículo de la Guardia Civil "desplazándose desde la Avenida del Mar a la calle La Playa" en la localidad ejidense.





