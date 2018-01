Presentado el ‘Partido contra la Violencia de Género y en Apoyo a sus Víctimas’ con el Club Voleibol Unicaja Almería dando un NO rotundo a todo tipo de maltrato y de discriminación, y llamando a la movilización



Presentación del partido

ALMERÍA.- “El próximo sábado dedicamos nuestro debut en casa en la segunda vuelta de la Superliga a una pelea que es de todos y que solo entre todos podremos ganar”. El presidente de Unicaja ha sido taxativo en la respuesta ante la violencia de género en todas sus formas: “No al maltrato físico, psicológico y laboral, no a todo tipo de discriminación, no a más muertes, y eso lo pide el club más laureado del voleibol español, y con él lo pide, seguro, todo el voleibol español”. Ramón Sedeño ha recordado que “el compromiso de Unicaja Almería con las personas es absoluto, y lo ha venido demostrando década tras década, ahora que se inaugura la cuarta de su historia”. Que no se olvide: “40 títulos no son nada, y una sola vida lo es todo”.

Arropado por la Subdelegación del Gobierno, en cuya sede se ha llevado a cabo la presentación del partido, así como por la Junta de Andalucía y por la Fundación Unicaja, el club ahorrador, en boca de su máximo dirigente, asume el reto: “Si no aceptamos la responsabilidad de ayudar a nuestra sociedad, entonces no tenemos razón de ser, es así de claro”. Ramón Sedeño ha explicado que el ‘Partido contra la Violencia de Género’ lleva el sobrenombre ‘De apoyo a sus víctimas’ porque se está “harto de que, no en pocas ocasiones, las víctimas se sientan culpables”. La sociedad actual “tiene una herida sangrante que tiene la ‘habilidad’ de camuflarse, de no hacerse visible hasta que nos estalla en la cara una muerte más”.

Ha hecho referencia el presidente ahorrador al “drama en el que se convierte la vida de un número indeterminado de mujeres” para exigir que “debe salir a la luz, y por ello damos ánimo a quienes lo sufren para que no lo permitan más”. En ese sentido, los lemas del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja son “certeros y están recogidos en la camiseta que se ha preparado para repartir el mismo sábado entre la afición que acuda al partido ante Mediterráneo, un gran rival ante el que por esta vez no importa el resultado, y que portarán también los jugadores al salir a pista”. ‘Hay salida’, avisa el Gobierno, ‘Somos tu red’, recuerda la Junta, y ‘Pienso en ti’, reconforta la Fundación Unicaja.

Ante estos mensajes, Sedeño ha rogado “que no se quede nadie sin escucharlos o sin leerlos, y que no se quede ninguna mujer atrapada, porque de verdad que hay salida, que saltará para caer en una red y que no está sola”. El pasado día 25 de noviembre de 2016 la Subdelegación firmó un convenio de colaboración con el club “con la intención de potenciar un campaña de sensibilización social sobre un aspecto tan delicado como la es la Violencia de Género”, tal y como ha recordado Andrés García Lorca. “El deporte en general y el de élite en particular”, a juicio del subdelegado, “debe transmitir valores y cumple una función de publicidad, por lo que es importante que el pabellón esté lleno de aficionados en este partido”.

García Lorca ha subrayado que “es un momento importantísimo para hacer llegar esta campaña de sensibilización social a todo el mundo”, y ha agradecido al Club Voleibol Unicaja Almería “la generosidad de hacer trascender este lema de una forma física, en las camisetas”. El subdelegado ha destacado el compromiso de la entidad blanquiverde: “Le agradezco los éxitos deportivos, pero lo que me parece más importante es su compromiso social, que es donde tiene que estar la raíz del deporte”. En ese sentido, Sedeño ha puesto sobre la mesa una máxima del club: “Siempre lo hemos dicho, que no fichamos jugadores, sino personas, humanidad que esté a la altura de un compromiso tan fuerte como el que Unicaja tiene”.

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Alfredo Valdivia, ha insistido en que “es importante que el deporte de élite apoye a la sociedad, como decía Piero Molducci”, así como que “influir en la gente joven sobre todo es fundamental”. Valdivia ha manifestado que “impulsar la práctica deportiva va a permitir una mejor calidad de vida y a fomentar los valores que son claves para la sociedad”. El delegado ha lamentado que “el terrorismo machista ha superado ya en víctimas al terrorismo de ETA”, así que ha pedido a la sociedad “un esfuerzo para que esta lacra se erradique”. Se ha mostrado seguro de que “el ambiente en el pabellón este sábado va a ser un revulsivo”.

Por parte de la Fundación Unicaja, su responsable de la Unidad de Deportes, Ocio y Medio Ambiente, Francisco Alonso, ha hecho referencia a los tres lemas: “No pueden ser más significativos, ya que van más allá de una simple frase; tratan de concienciar, de unir a hombres y a mujeres ante un problema que se ha llevado este año 2017 a 48 mujeres y 8 menores”. Alonso ha destacado que la Fundación tiene la doble satisfacción “de colaborar con la causa y de unir lo deportivo con la sensibilización social”. Por último, ha expresado el orgullo “de ir de la mano con la Subdelegación, con la Junta y con el club” y ha animado “mostrar la solidaridad ante este problema vistiendo las gradas de blanco”.